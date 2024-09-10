Дорощук став срібним призером легкоатлетичного турніру Gala dei Castelli

Український стрибун у висоту Олег Дорощук став срібним призером на міжнародному легкоатлетичному турнірі Gala dei Castelli у Беллінцоні, Швейцарія.

Про це повідомляє ФЛАУ.

Дорощук на старті з другої спроби подолав 2.10 м, і після 2.24 лідирував, випереджаючи олімпійського чемпіона Токіо-2020 Джамарко Тамбері за спробами. Після другого стрибка італієць з висотою 2.27 вийшов уперед. Українець не зміг здолати цю висоту, та позначку 2.30, і завершив виступи на другій позиції.

Нагадаємо, напередодні Дорощук здобув бронзову нагороду на етапі Діамантової ліги у Римі. Також бронза підкорилась українцю неа дебютному для нього етапі в Хожуві, Польща