Дорощук виграв бронзову медаль на дебютному для себе етапі Діамантової ліги

Український стрибун у висоту Олег Дорощук посів третє місце на етапі Діамантової ліги в Хожуві, Польща.

Для 23-річного легкоатлета це був дебют на рівні Діамантової ліги. Олег зумів підкорити висоту 2.29 м.

Переможцем став італієць Джанмарко Тамбері, який показав результат 2.31 м. Друге місце посів ямаєць Ромейн Бекфорд — він стрибнув також 2.29 м, але з першої спроби, а Дорощук — з другої.

Олімпійський чемпіон британець Гаміш Керр вибув на висоті 2.22 м, не підкоривши її з трьох спроб.

Нагадаємо, що на цьому етапі Діамантової ліги срібну нагороду в метанні молота здобув українець Михайло Кохан.