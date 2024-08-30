Дорощук здобув бронзу на етапі Діамантової ліги

Український легкоатлет Олег Дорощук здобув бронзову нагороду на етапі Діамантової ліги у Римі.

У змаганнях зі стрибків у висоту він подолав 2,27 м, проте зупинився на позначці 2,30 м. Тож українець розділив третє місце з італійцем Джаммарко Тамбері, який також не зміг подолати цю висоту.

Перше місце посів представник Кореї Ву Санхьок, який обійшов Ромейна Бекфорда з Ямайки лише за кількістю спроб. Ямаєць спробував учепитись за золото, піднявши планку на 2,33 метри, проте не зміг її перестрибнути.

1. Ву Санхьок (Республіка Корея) — 2.30 м;

2. Ромейн Бекфорд (Ямайка) – 2.30 м;

3. Олег Дорощук (Україна) – 2.27 м;

3. Джанмарко Тамбері (Італія) — 2.27 м.

Зазначимо, що для Дорощука це вже друга бронзова медаль на етапах Діамантової ліги. Минулу він здобув на дебютному для себе етапі в Хожуві, Польща.

Попри другу медаль, українець не зміг відібратися до фіналу Діамантової ліги, що відбудеться у Брюсселі. Туди пробились лише 6 стрибунів у висоту, зокрема Санхьок, Бекфорд та Тамбері.