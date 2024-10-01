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Багато спільних тем: Дорощук – про відносини з Магучіх, Геращенко та Левченко

Олексій Мурзак — 1 жовтня, 19:38
Багато спільних тем: Дорощук – про відносини з Магучіх, Геращенко та Левченко
Олег Дорощук
ФЛАУ

Лідер чоловічої збірної у стрибках у висоту Олег Дорощук підтримує хороші стосунки з топстрибунками Ярославою Магучіх, Юлією Левченко та Іриною Геращенко.

Про відносини з лідерами жіночої команди він розповів в інтерв'ю Sport-express.ua.

"Та в гарних відносинах. Робочі взаємини. Стрибки у висоту, багато спільних тем щодо цього. Не можна сказати, що спілкуємося поза змаганнями.

Але зараз Ярослава мене та Артура Фельфнера прихистила у себе в Бельгії на цей час, поки ми готувалися після Олімпіади до етапів Діамантової ліги та фіналів", – розповів Дорощук.

Нагадаємо, у вересні Олег Дорощук здобув срібну медаль у фіналі Діамантової ліги в бельгійському Брюсселі.

Український легкоатлет посів друге місце, поступившись лише титулованому італійцю Джанмарко Тамбері.

Зазначимо, що для українця це був перший виступ у фіналі Діамантової ліги. Планку 2.31 метра він взяв лише вдруге у кар'єрі.

Ірина Геращенко Юлія Левченко Легка атлетика Ярослава Магучіх Олег Дорощук Артур Фельфнер

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