Багато спільних тем: Дорощук – про відносини з Магучіх, Геращенко та Левченко

Лідер чоловічої збірної у стрибках у висоту Олег Дорощук підтримує хороші стосунки з топстрибунками Ярославою Магучіх, Юлією Левченко та Іриною Геращенко.

Про відносини з лідерами жіночої команди він розповів в інтерв'ю Sport-express.ua.

"Та в гарних відносинах. Робочі взаємини. Стрибки у висоту, багато спільних тем щодо цього. Не можна сказати, що спілкуємося поза змаганнями.



Але зараз Ярослава мене та Артура Фельфнера прихистила у себе в Бельгії на цей час, поки ми готувалися після Олімпіади до етапів Діамантової ліги та фіналів", – розповів Дорощук.