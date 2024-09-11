Дорощук: Буду боротися за подіум у фіналі Діамантової ліги

Український стрибун у висоту Олег Дорощук хоче встановити новий особистий рекорд у фіналі Діамантової ліги, який відбудеться у Брюсселі.

Цитує легкоатлета Суспільне Спорт.

У фіналі Діамантової ліги український спортсмен намагатиметься витиснути максимум та хоче встановити новий особистий рекорд — 2,33 м.

"Подіум? Буду намагатися. Форма падає, звісно, але нічого страшного. Якщо робити все за технікою і як треба, все буде класно. Спроба на 2.27 м [у Беллінцоні] це підтверджує. Відчувається, що вже трішки важко і в емоційному плані, і у фізичному. Підводилися до Олімпіади — там вдалося встановити особистий рекорд.

Яким результатом буду задоволений? 2.33 м. Щоб одразу двох зайців: можна і перемогти, і норматив на чемпіонат світу в Токіо виконати, щоб було готуватися простіше до літа. Але спершу зима — там будуть теж цікаві старти", — сказав Дорощук.