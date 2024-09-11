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Дорощук: Буду боротися за подіум у фіналі Діамантової ліги

Олександр Булава — 11 вересня, 21:23
Дорощук: Буду боротися за подіум у фіналі Діамантової ліги
Олег Дорощук
Getty Images

Український стрибун у висоту Олег Дорощук хоче встановити новий особистий рекорд у фіналі Діамантової ліги, який відбудеться у Брюсселі.

Цитує легкоатлета Суспільне Спорт.

"Вихід у фінал? Ще не був, тому не можу сказати. Але прикольно: шість людей змагатимуться — не так багато, як на Євро, чемпіонаті світу чи Олімпіаді. Це класний досвід. Хто у нас був: Богдан Бондаренко, Андрій Проценко точно у фіналі стрибали, а хто ще з хлопців — не знаю. Цього року мені підфартило. Після Олімпіади багато хто відпочиває", — зазначив Дорощук.

У фіналі Діамантової ліги український спортсмен намагатиметься витиснути максимум та хоче встановити новий особистий рекорд — 2,33 м.

"Подіум? Буду намагатися. Форма падає, звісно, але нічого страшного. Якщо робити все за технікою і як треба, все буде класно. Спроба на 2.27 м [у Беллінцоні] це підтверджує. Відчувається, що вже трішки важко і в емоційному плані, і у фізичному. Підводилися до Олімпіади — там вдалося встановити особистий рекорд.

Яким результатом буду задоволений? 2.33 м. Щоб одразу двох зайців: можна і перемогти, і норматив на чемпіонат світу в Токіо виконати, щоб було готуватися простіше до літа. Але спершу зима — там будуть теж цікаві старти", — сказав Дорощук.

Нагадаємо, напередодні Олег здобув бронзову нагороду на етапі Діамантової ліги у Римі. Також бронза підкорилась українцю на дебютному для нього етапі в Хожуві.

Діамантова ліга Олег Дорощук

Олег Дорощук

Дорощук став срібним призером легкоатлетичного турніру Gala dei Castelli
Дорощук здобув бронзу на етапі Діамантової ліги
Дорощук виграв бронзову медаль на дебютному для себе етапі Діамантової ліги
Дорощук посів 6 місце у фіналі зі стрибків у висоту, показавши свій особистий рекорд
Дорощук пройшов у фінал стрибків у висоту

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