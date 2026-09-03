Чемпіон Діамантової ліги відмовився виступити у фіналі турніру через замалий гонорар

Чемпіон Діамантової ліги Карстен Варгольм не захистить титул на 400 м бігу з бар'єрами у фіналі турніру через "недостатньо хорошу пропозицію" гонорару.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

"Були певні переговори, але, відверто кажучи, вони повелися трохи по-поганому та просто не змогли зробити конкурентоспроможну пропозицію, тому я не вважаю, що варто бігти фінал. Для мене це не лише питання грошей. Я люблю думати масштабніше", – сказав Варгольм.

Зазначимо, що цього року організатори змагань встановили рекордні призові для учасників фіналу – переможець заробить 60 тисяч доларів, срібний призер 20 тисяч, а "бронза" гарантує атлету 9 тисяч.

Карстен Варгольм є триразовим чемпіоном Діамантової ліги на дистанції 400 метрів з бар'єрами: здобував "золото" у 2019, 2021 та 2025 роках. Упродовж сезону-2026 норвежець виступив на п'яти етапах серії, де в усіх фінішував на подіумі.

Фінал Діамантової ліги у Брюсселі відбудеться 4-5 вересня. На ньому виступлять три представника України.