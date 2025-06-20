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Магучіх та Левченко змагаються на етапі Діамантової ліги у Парижі: онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 20 червня 2025, 22:15
Магучіх та Левченко змагаються на етапі Діамантової ліги у Парижі: онлайн-трансляція
Ярослава Магучіх
Getty Images

20 червня, ввечері, Париж приймає черговий етап престижної Діамантової ліги 2025 — це вже восьме змагання у рамках літнього сезону світової легкоатлетичної серії.

У секторі для стрибків у висоту серед жінок старт заплановано на 22:05 за київським часом. Україна представлена одразу двома лідерками дисципліни – Ярославою Магучіх та Юлією Левченко.

Серед основних суперниць українських спортсменок – австралійки Нікола Оліслагерс і Елеанор Паттерсон, які нещодавно здобули "золото" та "срібло" на чемпіонаті світу у приміщенні.

Цікаво, що саме на цій арені в Парижі минулого року Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд, подолавши неймовірні 2.10 м.

Дивіться пряму трансляцію від "Суспільне Спорт" на "Чемпіоні".

Цікаво, що тиждень тому у Стокгольмі найвищий результат продемонструвала саме Оліслагерс, підкоривши висоту 2.01 м. Магучіх тоді стала другою з результатом 1.99 м.

LIVE трансляція Діамантова ліга Юлія Левченко Ярослава Магучіх Пряма трансляція Діамантова ліга 2025

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