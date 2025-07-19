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Магучіх змагається на етапі Діамантової ліги у Лондоні: онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 19 липня 2025, 16:15
Магучіх змагається на етапі Діамантової ліги у Лондоні: онлайн-трансляція
Ярослава Магучіх
Getty Images

19 липня Лондон приймає черговий етап престижної Діамантової ліги 2025 – це вже 11-те змагання у межах літнього сезону світової легкоатлетичної серії.

У секторі для стрибків у висоту серед жінок старт заплановано на 16:15 за київським часом. Україна представлена Ярославою Магучіх.

Серед основних суперниць українки – австралійка Елеанор Паттерсон.

Дивіться пряму трансляцію від "Суспільне Спорт" на "Чемпіоні".

Раніше цього місяця відбувся десятий етап Діамантової ліги у Монако. Але він пройшов без українських спортсменів.

Нагадаємо, українська стрибунка у висоту Юлія Левченко пропускає етап Діамантової ліги 2025 у Лондоні.

LIVE трансляція Ярослава Магучіх Пряма трансляція Діамантова ліга 2025

Ярослава Магучіх

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