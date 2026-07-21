Українка Будзинська із травмою стегна виграла "срібло" у стрибках в довжину на Континентальному турі в Словаччині

Українська легкоатлетка Ірина Будзинська стала срібною призеркою зі стрибків у довжину на Континентальному турі, що проходить у Банській Бистриці, Словаччина.

Вона змогла продемонструвати найкращий результат за місяць, стрибнувши у своїй 5-й спробі на 6.69 м, притому зробила вона це з травмою задньої поверхні стегна, передає Суспільне Спорт.

Усі свої попередні найкращі стрибки українка показувала у травні-червні сезону-2026, зокрема двічі перелітала 6.80 м.

Перемогу ж здобула представниця Буркіна-Фасо Марте Коала, яка перевершила результат Ірини лише на 2 см, а "бронзу" виграла сербка Міліца Гардашевич.

Континентальний тур з легкої атлетики

Стрибки у довжину

Марте Коала (Буркіна-Фасо) – 6.71 м Ірина Будзинська (Україна) – 6.69 м Міліца Гардашевич (Сербія) – 6.55 м

Напередодні бронзовий призер Олімпійських ігор-2016 Богдан Бондаренко став переможцем Кубку України у стрибках у висоту.

Водночас українська стрибунка Ярослава Магучіх посіла друге місце на етапі Діамантової ліги в Лондоні.