З Магучіх та Дорощуком: визначився склад збірної України на чемпіонат світу в приміщенні

Збірна України з легкої атлетики визначилася зі складом учасників на чемпіонат світу-2025 у приміщенні в китайському Нанкіні.

Змагання відбудуться з 21 по 23 березня. Україна буде представлена 7 спортсменами в 4 видах спорту.

Усі сім українських легкоатлетів виступали на чемпіонаті Європи-2025 у приміщенні, зокрема й золоті призери зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх та Олег Дорощук.

Зазначимо, що 23-річна дніпрянка є дворазовою медалісткою ЧС у приміщенні. У 2022 році вона здобувала золоту нагороду, а у 2024-му – срібло.

Склад збірної України з легкої атлетики на чемпіонат світу-2025

Стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник;

Стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Дмитро Нікітін;

Потрійний стрибок, жінки: Марія Сіней;

П'ятиборство, жінки: Юлія Лобан;

Біг на 60 м з бар'єрами: Анна Плотіцина.

Зауважимо, що на європейській першості Україна завоювала дві золоті нагороди та посіла шосте місце в медальному заліку.

Раніше повідомлялося, що одна з конкуренток Магучіх, шведська стрибунка у висоту Енгла Нільссон, пропустить чемпіонат світу в приміщенні. Причиною такого рішення стало бажання краще підготуватися до змагань на відкритому повітрі.