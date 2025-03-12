З Магучіх та Дорощуком: визначився склад збірної України на чемпіонат світу в приміщенні
Збірна України з легкої атлетики визначилася зі складом учасників на чемпіонат світу-2025 у приміщенні в китайському Нанкіні.
Змагання відбудуться з 21 по 23 березня. Україна буде представлена 7 спортсменами в 4 видах спорту.
Усі сім українських легкоатлетів виступали на чемпіонаті Європи-2025 у приміщенні, зокрема й золоті призери зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх та Олег Дорощук.
Зазначимо, що 23-річна дніпрянка є дворазовою медалісткою ЧС у приміщенні. У 2022 році вона здобувала золоту нагороду, а у 2024-му – срібло.
Склад збірної України з легкої атлетики на чемпіонат світу-2025
- Стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник;
- Стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Дмитро Нікітін;
- Потрійний стрибок, жінки: Марія Сіней;
- П'ятиборство, жінки: Юлія Лобан;
- Біг на 60 м з бар'єрами: Анна Плотіцина.
Зауважимо, що на європейській першості Україна завоювала дві золоті нагороди та посіла шосте місце в медальному заліку.
Раніше повідомлялося, що одна з конкуренток Магучіх, шведська стрибунка у висоту Енгла Нільссон, пропустить чемпіонат світу в приміщенні. Причиною такого рішення стало бажання краще підготуватися до змагань на відкритому повітрі.