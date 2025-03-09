Україна посіла 6 місце в медальному заліку чемпіонату Європи у приміщенні

Збірна України з легкої атлетики посіла 6 місце в медальному заліку чемпіонату Європи 2025 року в приміщенні.

Доробок українських легкоатлетів – 2 золоті медалі. Обидві нагороди українські легкоатлети здобули у стрибках у висоту.

Спочатку історичну золоту медаль Україні приніс 23-річний представник Кропивницького Олег Дорощук, який здобув перемогу з особистим рекордом і найкращим результатом сезону у світі – 2,34.

Потім настала черга світової королеви Ярослави Магучіх, якій вистачило для перемоги досить скромних 1,99. Дніпрянка вирішила не продовжувати стрибки після того, як срібна призерка, сербка Ангеліна Топич зійшла з дистанції, не здолавши планку на 1,99.

Отже, Магучіх повторила досягнення німкені Розмарі Аккерман (1974, 1975, 1976) – тричі поспіль виграла "золото" європейської першості в приміщенні.

Першість у медальному заліку здобули господарі чемпіонату, атлети з Нідерландів. На рахунку спортсменів з країни тюльпанів 9 медалей – 7 золотих і 2 срібні медалі. У скарбничці нідерландців найбільша кількість нагород загалом.

Друге місце в італійців – 6 (3 золоті, 1 срібна та 2 бронзові).

Замкнули трійку норвежці – 5 медалей (3 золоті, 1 срібна, 1 бронзова).

Повний медальний залік – ТУТ.

Нагадаємо, Україну на першості представляли 18 атлетів у 13 видах програми.

Загалом медалі чемпіонату Європи здобули представники 18 країн.