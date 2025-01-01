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Її досягнення треба оцінювати по завершенню кар’єри: Беленюк – про Магучіх

Микита Павлів — 1 січня 2025, 08:30
Її досягнення треба оцінювати по завершенню кар’єри: Беленюк – про Магучіх
Жан Беленюк
НОК України

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк прокоментував досягнення Магучіх за минулий 2024 рік.

Слова спортсмена цитує видання Sport-express.ua.

"Зараз вона точно найсильніша у світі, домінує у своїй дисципліні. Я думаю, Ярослава буде й у майбутньому радувати нас своїми досягненнями. Вона вже велика молодчина і легендарна атлетка, але її досягнення потрібно оцінювати, коли вона буде завершувати кар’єру, а не зараз. Її талант і наполегливість ще принесуть неодноразові досягнення на міжнародній арені", – сказав Беленюк.

Додамо, у жовтні минулого року Беленюк та ще один український спортсмен потрапили до рейтингу найкращих борців світу.

Нагадаємо, у 2024-му після Олімпіади у Парижі український борець завершив спортивну кар'єру та розпочав повноцінну політичну діяльність.

Жан Беленюк Ярослава Магучіх

Жан Беленюк

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