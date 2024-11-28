Беленюк та Насібов – у рейтингу найкращих борців світу

Об’єднаний світ боротьби (UWW) сформував рейтинг найкращих борців греко-римського стилю за 2024 рік.

Про це повідомляє UWW.

До трійки найкращих у своїх вагових категоріях увійшли два українці: Парвіз Насібов (до 67 кг) та Жан Беленюк (до 87 кг).

Під час складання рейтингу враховувалися результати Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, континентальних першостей, а також рейтингових турнірів.

Насібов на Олімпійських іграх у Парижі став срібним призером, виборов бронзову медаль чемпіонату Європи та здобув перемогу на престижному рейтинговому турнірі Zagreb Open.

Водночас Жан Беленюк став бронзовим призером чемпіонату Європи та Олімпіади. Після Ігор у Парижі він оголосив про завершення своєї спортивної кар’єри.