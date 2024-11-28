Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Боротьба

Беленюк та Насібов – у рейтингу найкращих борців світу

Олександр Булава — 28 листопада 2024, 18:59
Беленюк та Насібов – у рейтингу найкращих борців світу

Об’єднаний світ боротьби (UWW) сформував рейтинг найкращих борців греко-римського стилю за 2024 рік.

Про це повідомляє UWW.

До трійки найкращих у своїх вагових категоріях увійшли два українці: Парвіз Насібов (до 67 кг) та Жан Беленюк (до 87 кг).

Під час складання рейтингу враховувалися результати Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, континентальних першостей, а також рейтингових турнірів.

Насібов на Олімпійських іграх у Парижі став срібним призером, виборов бронзову медаль чемпіонату Європи та здобув перемогу на престижному рейтинговому турнірі Zagreb Open.

Водночас Жан Беленюк став бронзовим призером чемпіонату Європи та Олімпіади. Після Ігор у Парижі він оголосив про завершення своєї спортивної кар’єри.

Жан Беленюк Парвіз Насібов

Жан Беленюк

Футзальна збірна, Харлан, Усик та ще 7 спортсменів увійшли до рейтингу українських лідерів "УП 100"
Магучіх, Левченко, Чебан та Беленюк відвідали військових у госпіталі
Усика затримала поліція в аеропорту Кракова
Беленюк — про взаємини з Новіковим: Була така історія, але ми перегорнули цю сторінку
Беленюк: Настав новий етап мого політичного шляху

Останні новини