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Бех-Романчук: Люди не мають права засуджувати спортсменів

Игорь Чернявский — 3 червня, 16:41
Бех-Романчук: Люди не мають права засуджувати спортсменів

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вважає, що спортсмени не повинні відчувати хейту з боку вболівальників.

Про це вона заявила в інтерв’ю Ukrainian Athletics.

"Я взагалі вважаю, що люди не мають права засуджувати спортсменів. Ти не знаєш, який він шлях пройшов, що він відчув, що відбувалося, яка була в нього підготовка взагалі. Ми всі різні, абсолютно різні.
Щодо психологічного тиску. Може бути спортсмен, який зайде в сектор, він буде фізично готовий на рівні тих людей, які борються за медалі, але психологічно він може з тиском не впоратися, тому що це дуже важко", — сказала Бех-Романчук.

Напередодні Марина повідомила, що через травму пропустить чемпіонат Європи з легкої атлетики.

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

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