Бех-Романчук: Люди не мають права засуджувати спортсменів

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вважає, що спортсмени не повинні відчувати хейту з боку вболівальників.

Про це вона заявила в інтерв’ю Ukrainian Athletics.

"Я взагалі вважаю, що люди не мають права засуджувати спортсменів. Ти не знаєш, який він шлях пройшов, що він відчув, що відбувалося, яка була в нього підготовка взагалі. Ми всі різні, абсолютно різні.

Щодо психологічного тиску. Може бути спортсмен, який зайде в сектор, він буде фізично готовий на рівні тих людей, які борються за медалі, але психологічно він може з тиском не впоратися, тому що це дуже важко", — сказала Бех-Романчук.