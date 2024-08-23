Фельфнер зупинився за крок від п'єдесталу на етапі Діамантової ліги у Лозанні

Українець Артур Фельфнер посів четверте місце у метанні списа на етапі легкоатлетичної Діамантової ліги у місті Лозанна (Швейцарія).

Він показав результат 83,38 м. Це його третій результат у кар'єрі. У цьому сезоні його найкращий результат – 83,95 м. Особистий рекорд Артур встановив у 2022 році – 84,32 м.

Перемогу здобув Андерсон Пітерс із Гренади, який показав результат 90,61 м. Індієць Нірадж Чопра посів друге місце — 89,49 м. Німець Юліан Вебер фінішував третім — 83,38 м.

Зазначимо, що на цьому етапі у стрибках у висоту Ярослава Магучіх здобула золоту нагороду.