Ярослава Магучіх виборола золото Діамантової ліги на етапі у Лозанні

Сьогодні, 22 серпня, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золото на етапі Діамантової ліги у стрибках у висоту. Етап проходить у місті Лозанна (Швейцарія).

Магучіх з результатом 1,99 м стала першою. Українка хотіла взяти висоту 2,03, але не зуміла.

A win is a win.



🇺🇦's Olympic and world high jump champ Yaroslava Mahuchikh flies over 1.99m to win the high jump in Lausanne 👏



📷 @chiaramontesan2#DiamondLeague pic.twitter.com/XrUf8Gz9jY — World Athletics (@WorldAthletics) August 22, 2024

Ірина Геращенко не змогла взяти висоту 192 см на першому турнірі після бронзи на Олімпійських іграх-2024. Спортсменка завершила етап у Лозанні на 5-му місці.

Цього сезону Ярослава виступала на етапах Діамантової ліги у Стокгольмі та Парижі. Вона виграла обидва змагання.

Магучіх декілька тижнів тому здобула золото на Олімпійських іграх-2024. Ірина Геращенко зуміла завоювати бронзову медаль.