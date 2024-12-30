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Дюплантіс вирішив пропустити чемпіонат Європи в приміщенні

Руслан Травкін — 30 грудня 2024, 14:34
Дюплантіс вирішив пропустити чемпіонат Європи в приміщенні
Арман Дюплантіс
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Світовий рекордсмен та дворазовий олімпійський чемпіон зі стрибків з жердиною Арман Дюпланість пропустить березневий чемпіонат Європи в приміщенні, який пройде в Нідерландах.

Про це пише Yle.

Справа в тому, що на березень майже відразу пройде чемпіонат світу в приміщенні, але в китайському Нанкіні.

Чемпіонат світу в цьому місті мав відбутися раніше, але його двічі переносили через пандемію COVID-19.

Зазначимо, що Дюплантіс пропустив чемпіонат Європи в приміщенні два роки тому, коли подію приймав Стамбул.

Легка атлетика Арман Дюплантіс

Арман Дюплантіс

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