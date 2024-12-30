Дюплантіс вирішив пропустити чемпіонат Європи в приміщенні

Світовий рекордсмен та дворазовий олімпійський чемпіон зі стрибків з жердиною Арман Дюпланість пропустить березневий чемпіонат Європи в приміщенні, який пройде в Нідерландах.

Про це пише Yle.

Справа в тому, що на березень майже відразу пройде чемпіонат світу в приміщенні, але в китайському Нанкіні.

Чемпіонат світу в цьому місті мав відбутися раніше, але його двічі переносили через пандемію COVID-19.

Зазначимо, що Дюплантіс пропустив чемпіонат Європи в приміщенні два роки тому, коли подію приймав Стамбул.