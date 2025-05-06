На 0,34 секунди гірше за Болта: 17-річний юнак встановив рекорд США серед старшокласників

Легкоатлет Тейт Тейлор пробіг 100 метрів за 9,92 секунди, побивши національний рекорд США серед старшокласників.

Про це повідомляє Nbcsports.com.

17-річний Тейлор, учень третього курсу школи Сан-Антоніо Харлан, встановив історичний час на чемпіонаті штату Техас в Остіні.

Він побив рекорд серед школярів у 9,93 секунди, встановлений флоридцем Крістіаном Міллером у 2024 році.

NEW NATIONAL 100m RECORD!!!



9.92 (+1.1) pic.twitter.com/KSQnYfdBnQ — MileSplit US (@milesplit) May 3, 2025

За даними World Athletics, до суботи ніхто у віці Тейлора (17 років 7 місяців, згідно з веб-сайтом статистики легкої атлетики Tilastopaja.info) або молодше ніколи не "вибігав" з 10 секунд у забігу при дозволених нормативами поривах вітру.

Завдяки цьому часу Тейлор посідає друге місце за швидкістю у світі цього року у всіх вікових групах, поступаючись південноафриканцю Акані Сімбіне, який у квітні пробіг за 9,90.

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Результат 9,92 забезпечив би четверте місце на відбіркових змаганнях США до Олімпіади 2024 року, де трійка найкращих спортсменів потрапила до команди на Паризькі Ігри в індивідуальному забігу на 100 метрів, а також до естафети 4x100 метрів.

Зазначимо, що світовий рекорд на дистанції 100 м належить Усейну Болту. Ямаєць на ЧС-2009 у Берліні пробіг за 9,58 секунди.

Тейлор також пробіг 200 метрів у суботу з часом 20,14, що робить його четвертим найшвидшим чоловіком в історії в цій дисципліні віком до 18 років після Ерріона Найтона, Усейна Болта та Гаута Гаута.

Нагадаємо, 19-річний Сем Вотсон двічі побив власний світовий рекорд зі швидкісного скелелазіння.