Міжнародна федерація стрільби з лука скасувала обмеження для російських спортсменів

Міжнародна федерація стрільби з лука (World Archery) скасувала обмеження для російських спортсменів, команд та офіційних осіб на змаганнях, які безпосередньо проходять під її егідою.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Відповідне рішення виконавча рада World Archery ухвалила під час онлайн-засідання 14 серпня, переглянувши рішення виконавчої ради Міжнародного олімпійського комітету від 7 липня 2026 року.

Відтепер російські спортсмени та команди зможуть виступати на турнірах World Archery під власним прапором та з гімном. Обмеження, запроваджені у 2022 році, також скасовані. Це стосується, зокрема, Кубка світу та чемпіонатів світу зі стрільби з лука.

При цьому російські представники повинні відповідати стандартним вимогам щодо заявки, допуску та антидопінгових правил World Archery. Також на їхню участь можуть впливати закони країни-господаря, візові обмеження та рішення державних органів.

Рішення поширюється лише на турніри, які безпосередньо санкціонує World Archery. Щодо змагань під егідою World Archery Europe остаточне рішення залишається за континентальною федерацією.

У World Archery також заявили, що продовжать підтримувати українську спільноту стрільби з лука та всіх, хто постраждав від війни.

У травні 2026 року World Archery прийняла аналогічне рішення щодо Білорусі. Тоді організація дозволила білоруським спортсменам та командам виступати на своїх змаганнях під національною символікою.

Раніше Всесвітня рада автоспорту (WMSC) скасувала всі обмеження для російських та білоруських пілотів у міжнародних змаганнях.