Всеросійська федерація легкої атлетики подала скаргу до CAS, аби оскаржити санкції щодо міжнародного бану атлетів із РФ

Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) подала позов до Спортивного арбітражного суду (CAS) з метою оскаржити санкції від Всесвітньої легкоатлетичної асоціації (World Athletics) щодо відсторонення від участі в міжнародних змаганнях атлетів з РФ.

Про це повідомляє BBC.

Виконавчий директор ВФЛА Боріс Ярішевський зазначив, що таким чином організація прагне "відстояти свої права" та здобути можливість "гідно" представляти цей вид спорту на міжнародному рівні.

Російський функціонер також обурений санкціями від World Athletics, оскільки інші спортивні організації не чинять наразі такий тиск на спортсменів з його країни.

"Санкції проти Російської федерації легкої атлетики є безпрецедентними. Жодна інша спортивна федерація не стикається з такими суворими обмеженнями. Вони не тільки заважають нормальній роботі федерації, а й гальмують розвиток легкої атлетики в Росії, особливо серед молодих спортсменів, не даючи нам можливості гідно представляти наш вид спорту на міжнародній арені. Саме тому ми будемо послідовно відстоювати свої права, домагатися скасування санкцій у судовому порядку та продовжувати роботу в цьому напрямку. Ми вже готуємо наступні кроки для відновлення справедливості", – заявив Ярішевський.

Зауважимо, що в липні цього року World Athletics залишила чинним відсторонення російських і білоруських спортсменів від міжнародних змагань.

Нагадаємо, що перед цим Виконавчий комітет МОК тимчасово скасував дискваліфікацію Російського олімпійського комітету та призупинив дію рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів.

Після цієї ухвали низка світових спортивних організацій зняла обмеження щодо участі атлетів із країни-агресора на міжнародному рівні. Зокрема, нещодавно до цього списку доєдналася Міжнародна федерація волейболу.