Україна звернулася до Міжнародної федерації стрільби з лука з проханням посилити санкції проти спортсменів з РФ

Національний олімпійський комітет України, Міністерство молоді та спорту України та Всеукраїнська федерація стрільби з лука звернулися до президента Міжнародної федерації стрільби з лука Угура Ерденера із заявою про грубі порушення Олімпійської хартії та принципів доброчесності з боку Федерації стрільби з лука Російської Федерації.

В офіційному листі, опублікованому на сайті НОК, йдеться про випадок, коли Міжнародна федерація стрільби з лука дозволила російським спортсменам віком до 21 року брати участь у міжнародних змаганнях.

Це рішення, за словами української сторони, суперечить олімпійським принципам, зокрема вимогам відокремлення спорту від політичного та військового впливу.

"Особливе занепокоєння викликав ще один інцидент. З 25 вересня по 15 жовтня 2024 року Федерація стрільби з лука Росії організувала офіційний навчально-тренувальний збір для спортсменів до 18 років у Міжнародному дитячому центрі "Артек", що розташований у Криму – на території України, яка перебуває під незаконною російською окупацією.

Україна зберігає свою непохитну позицію в умовах триваючої військової агресії з боку Росії. Наша сторона твердо заявляє, що представники країн-агресорів повинні бути відсторонені від участі у всіх міжнародних спортивних заходах.

Україна очікує на офіційну відповідь і закликає міжнародну спільноту виявити солідарність у захисті принципів доброчесності спорту", – йдеться у листі.

Нагадаємо, раніше Всеукраїнська федерація керлінгу звернулася до Всесвітньої федерації керлінгу (World Curling) із закликом призупинити членство Росії.