Всеукраїнська федерація кьорлінгу закликає виключити Росію зі всесвітньої організації

Всеукраїнська федерація кьорлінгу звернулася до Всесвітньої федерації кьорлінгу (World Curling) із закликом призупинити членство Росії.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Зазначається, що така вимога обумовлена діями проти територіальної цілісності України, зокрема, включенням регіональних організацій з тимчасово окупованих територій України у свій склад. Президент ВФК Олексій Перевезенцев наголошує, що це суперечить Статуту World Curling та Олімпійській хартії.

Всеукраїнська федерація закликає World Curling відреагувати на порушення з боку російської федерації та призупинити її членство на найближчому засіданні.

Нагадаємо, напередодні Україна звернулася до міжнародних федерацій волейболу, настільного тенісу, кінного спорту, тхеквондо, дзюдо, фігурного катання та велоспорту із таким же закликом.

Також Мінмолодьспорту повідомили, що станом на 1 жовтня 2024 року на війні загинули 516 українських спортсменів і тренерів, а також були зруйновані або пошкоджені 523 об’єкти спортивної інфраструктури.

Нагадаємо, напередодні Міністерство молоді та спорту та Міністерство закордонних справ України висловили обурення щодо слів віцепрезидента МОК та кандидата на пост президента МОК Хуана Антоніо Самаранча-молодшого, який заявив про можливе повернення Росії до міжнародної спортивної спільноти.