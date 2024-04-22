Костюк заробила п'ятизначну суму за виступ на турнірі в Штутгарті

Джерело - Чемпіон.

Визначилась сума призових, яку заробила Марта Костюк (21) на турнірі категорії WTA 500 у німецькому Штутгарті, де українка дісталася фіналу.

Згідно з інформацією на офіційному сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA), учасниці, яка програла у вирішальному матчі, належить виплата в розмірі 76 225 євро.

Очки та призові Porsche Tennis Grand Prix

Перше коло: 1 очко / 8 550 євро

1 очко / 8 550 євро Друге коло: 60 очок / 11 925 євро

60 очок / 11 925 євро Чвертьфінал: 108 очок / 23 435 євро

108 очок / 23 435 євро Півфінал: 195 очок / 44 526 євро

195 очок / 44 526 євро Фінал: 325 очок / 74 225 євро

325 очок / 74 225 євро Перемога: 500 очок / 123 480 євро

Тож Марта отримала 325 очок до рейтингу, а тому оновила особистий рекорд у світовому табелі про ранги — 21-ше місце (попередньою найкращою позицією була 26-та).

Нагадаємо, Костюк у фіналі Штутгарта поступилась представниці Казахстану Єлєні Рибакіній (4).

Марта на шляху до вирішального матчу на Porsche Tennis Grand Prix за понад три години перемогла німкеню Лауру Зігемунд (84) — 6:3, 6:7(4), в другому колі неймовірним чином здолала китаянку Чжен Ціньвень (7), відігравши 5 матчболів, — 6:2, 4:6, 7:5, а далі створила емоційний камбек проти американки Коко Ґофф (3), реалізувавши 8-й матчпойнт — 3:6, 6:4, 7:6(6). Костюк за три дні провела на корті 8,5 годин, після чого зіграла приблизно півторагодинний півфінал проти чешки Маркети Вондроушової — 7:6(2), 6:2.

21-річна киянка в Штутгарті стала п'ятою українською тенісисткою, яка виграла сім або більше матчів проти суперниць із топ-10 рейтингу WTA (обігравши трьох поспіль представниць чільної десятки).

Костюк зіграла третій для себе фінал на рівні WTA: у 2023 році вона тріумфувала в Остіні (хард, категорія WTA 250), обігравши росіянку Варвару Грачову, а цього сезону поступилась британці Кеті Бултер у вирішальному поєдинку Сан-Дієго (хард, категорія WTA 500).

Андрій Зуєв у розлогому тексті проаналізував останні блискучі результати Марти Костюк, а також указав на недоліки в грі поки що другої ракетки України.