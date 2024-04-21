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Костюк розповіла, як розрізняє українців та росіян за кордоном

Сьогодні 21:48 133 0
Костюк розповіла, як розрізняє українців та росіян за кордоном
Фото - Jimmie48 Photography
#Марта Костюк, #Єлєна Рибакіна

Джерело - Великий теніс України.

Українська тенісистка Марта Костюк (27) розрізняє українців та росіян за кордоном за допомогою вигуку "Слава Україні".

Про це вона розповіла на пресконференції після програного фіналу турніру WTA 500 у Штутгарті від представниці Казахстану Єлєни Рибакіної (4). 

"Те, що я сказала наприкінці це "Слава Україні!" Це вираз, який ми говоримо в Україні. Ми говоримо "Слава Україні", а люди відповідають: "Героям слава". Я і раніше це теж говорила, але це стало більш поширеним, коли почалася війна.

Наприклад, особисто я так впізнаю українців закордоном. Тому що, скажімо, коли ми в Монако, а там багато росіян, звісно, й українців. І якщо я бачу когось, кого я вважаю українцем, я кажу: "Слава Україні!" Якщо вони не відповідають, я точно знаю, що це росіяни", — сказала Костюк.

Нагадаємо, Костюк на шляху до вирішального матчу на Porsche Tennis Grand Prix за понад три години перемогла німкеню Лауру Зігемунд (84) — 6:3, 6:7(4), в другому колі неймовірним чином здолала китаянку Чжен Ціньвень (7), відігравши 5 матчболів, — 6:2, 4:6, 7:5, а далі створила емоційний камбек проти американки Коко Ґофф (3), реалізувавши 8-й матчпойнт — 3:6, 6:4, 7:6(6). Марта за три дні провела на корті 8,5 годин, після чого провела приблизно півторагодинний півфінал проти чешки Маркети Вондроушової — 7:6(2), 6:2.

Додамо, що цього ж дня інша українка Дарія Снігур виграла хардовий турнір у Франції.

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