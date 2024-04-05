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Світоліна поступилась Мертенс на турнірі в Чарльстоні

Сьогодні 07:07 162 0
Світоліна поступилась Мертенс на турнірі в Чарльстоні
#Еліна Світоліна, #Елізе Мертенс

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (17) поступилась бельгійці Елізе Мертенс (30) у третьому колі турніру WTA 500 в американському Чарльстоні.

Матч тривав 1 годину 7 хвилин. Українка двічі подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки та використала 1 з 8 брейк-пойнтів.

Це була сьома зустріч тенісисток та третя перемога для бельгійки.

Credit One Charleston Open — WTA 500
Чарльстон (США), зелений ґрунт
Призовий фонд — $922,573
Третє коло, 5 квітня

Елізе Мертенс (Бельгія) – Еліна Світоліна (Україна) 6:4, 6:1

Для Еліни це був другий матч за день. Раніше вона перемогла представницю Австралії Дар’ю Севілл (108) — 6:2, 6:4. зустріч мала відбутися 3 квітня, однак через погану погоду частину матчів довелося перенести. 

Також у третьому колі турніру Ангеліна Калініна (33) поступилась росіянці Дар'ї Касаткіній (11). До цього змагання покинули Даяна Ястремська та Леся Цуренко (39).

Зазначимо, що Людмила і Надія Кіченок на супертайбрейку пробилися в 1/4 фіналу парного турніру в Чарльстоні.

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