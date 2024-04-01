Ґрунтовий сезон, на старт! Чого очікувати від українських тенісисток на турнірі в Чарльстоні

Джерело - Чемпіон.

На початку квітня традиційно стратує ґрунтовий сезон у великому тенісі. В цьому році українським уболівальникам особливо цікаво буде спостерігати за турніром WTA 500 у Чарльстоні, основна сітка якого триватиме з 1 до 7 числа. Хто з наших дівчат виступить на кортах Південної Кароліни і які шанси мають наші землячки?

Всі українки – серед сіяних

Приємно, що на таких великих турнірах Україна має потужне представництво у жіночому тенісі. Так, усі чотири учасниці, що представляють нашу країну в Чарльстоні, потрапили в число 16 сіяних і почнуть змагання з другого кола:

Еліна Світоліна – 7 номер посіву (17 в рейтинзі WTA);

Даяна Ястремська – 13 (32);

Ангеліна Калініна – 15 (33);

Леся Цуренко – 16 (39).

Спробуємо коротко оцінити шанси наших дівчат на старті ґрунтового сезону.

Еліна Світоліна

У попередньому році перша ракетка України плідно виступила на ґрунті – взяла титул у Страсбурзі, дійшла до чвертьфіналу Ролан Ґаррос. Але старт на глиняних кортах був не таким вдалим. У Чарльстоні Еліна програла перший же матч, поступившись у трьох сетах представниці Казахстану Юлії Путінцевій.

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Перед стартом змагань букмекери приймають ставку на підсумкову перемогу в турнірі Світоліною з коефіцієнтом 13,80. На те, що Еліна вийде у фінал, можна поставити за 8,00.

Даяна Ястремська

Торік Даяна не виступала в Чарльстоні, віддавши перевагу турніру в Боготі. Весь ґрунтовий відтинок 2023 був для Ястремської невдалим. Переможні матчі українка оформлювала лише на рівні челенджерів і кваліфікацій. Залишається сподіватися, що цей рік стане більш вдалим.

На перемогу Даяни в турнірі дається коефіцієнт 20,00, а на вихід до фіналу – 12,00.

Ангеліна Калініна

Більше сподівань покладаємо на вдалий виступ на ґрунтових змаганнях саме Ангеліни. Те, що Калініна вміє грати на повільних покриттях, підтверджується чотирма титулами на рівні ITF у 2021. Головне, щоб нашій спортсменці вистачило фізичного функціонала і здоров'я. На останніх хардових турнірах було помітно, що Ангеліна програє матчі менш технічним суперницям через нестачу сил на повноцінну боротьбу.

Букмекери приймають парі на перемогу Калініної у фіналі Чарльстона за 24,00. На те, що українка дійде до вирішального протистояння, можна поставити з коефіцієнтом 15,00.

Леся Цуренко

Найменше шансів серед українок букмекерські аналітики віддають саме Лесі. Вихід у фінал оцінюється котируванням 25,00, а перемога на турнірі – 40,00. У першому поєдинку Цуренко буде протистояти переможниця пари Родіонова/Путінцева, що вже буде значним викликом для Лесі. У разі перемоги з великою ймовірністю наша спортсменка вийде на третю сіяну Марію Саккарі. Подивимося на форму українки, адже минулого року на ґрунтових змаганнях вона стабільно здобувала перемоги в стартових раундах.

Будемо з цікавістю спостерігати за виступом наших провідних тенісисток на старті ґрунтового сезону. Але в Чарльстоні повболіваємо за наших ще й у парному розряді.

Возз'єднання сестер Кіченок

Востаннє Людмила і Надія грали у парі в серпні минулого року. Зараз сестри віддають перевагу парним виступам з іншими партнерками. Людмила достатньо вдало грає разом з латвійкою Єлєною Остапенко, а Надія наразі знаходиться у тривалому пошуку напарниці, що їй підійшла б. Очевидно, що возз'єднання сестер відбулося заради підготовки до матчу в межах Кубку Біллі Джин Кінг проти румунської збірної.

У Чарльстоні в першій зустрічі наш дует протистоятиме американо-китайській парі Софі Чанг/Їфань Сюй. До речі, за оцінками букмекерів, український тандем є в цьому матчі фаворитом. Шанси на вихід до чвертьфіналу наших дівчат оцінюються коефіцієнтом 1,60, тоді як на перемогу суперниць вийде поставити за 2,25. Сподіватимемося, що передбачення букмекерських прогнозистів збудеться. Хоча, варто підкреслити, на ґрунтових покриттях дует Кіченок завжди виступав набагато слабше, ніж на хардових.

Андрій Зуєв, Чемпіон

Фото: Getty Images і з відкритих джерел

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