Головне
Ґрунтовий сезон, на старт! Чого очікувати від українських тенісисток на турнірі в Чарльстоні
Сьогодні 16:53 202
Чемпіонський перстень Кобі було продано за рекордну суму
Сьогодні 16:29 171
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка
Сьогодні 16:05 3554
Збірна України з ММА виграла загальний залік чемпіонату Європи в трьох вікових категоріях
Сьогодні 14:25 216
Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP
Сьогодні 13:58 4179
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції
Сьогодні 12:00 388191 12
Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича
Сьогодні 10:27 94468
Сіннер розібрався з Дімітровим у фіналі Мастерса в Маямі
Вчора 23:45 690
NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
Вчора 23:37 20434 3
Арсенал без Зінченка зіграв в суху нічию з Сіті, Ліверпуль переміг Брайтон: результати матчів 30 туру АПЛ
Вчора 20:41 899
Блоги
Ґрунтовий сезон, на старт! Чого очікувати від українських тенісисток на турнірі в Чарльстоні
Ґрунтовий сезон, на старт! Чого очікувати від українських тенісисток на турнірі в Чарльстоні Андрій Зуєв
Сьогодні 16:53 199
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка Максим Розенко та Соломія Романчук
Сьогодні 16:05 3549
Забив уперше з січня і відразу — двічі: дубль Довбика приніс Жироні перемогу в матчі Ла Ліги
Забив уперше з січня і відразу — двічі: дубль Довбика приніс Жироні перемогу в матчі Ла Ліги Андрій Дунець
Вчора 19:33 13102
Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця
Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця Максим Розенко
Вчора 17:12 141273 1
Невичерпні італо-іспанські можливості з Циганковим на чолі: суперекспрес на євровікенд з коефіцієнтом 9,69
Невичерпні італо-іспанські можливості з Циганковим на чолі: суперекспрес на євровікенд з коефіцієнтом 9,69 Максим Салівон
Вчора 11:17 564
Надії Полісся та рецепт одужання Динамо: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,79
Надії Полісся та рецепт одужання Динамо: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,79 Максим Салівон
30.03.2024 07:30 703
Сергій Богачук – Браян Мендоса: в очікуванні напруженого титульного поєдинку
Сергій Богачук – Браян Мендоса: в очікуванні напруженого титульного поєдинку Андрій Зуєв
30.03.2024 04:02 1138
Російський воротар, якого примусили відслужити в армії, зумів утекти до НХЛ
Російський воротар, якого примусили відслужити в армії, зумів утекти до НХЛ Олег Сагайдак
29.03.2024 22:04 1217
Кадрові труднощі Шахтаря та важка поїздка для Динамо: головні інтриги 22 туру УПЛ
Кадрові труднощі Шахтаря та важка поїздка для Динамо: головні інтриги 22 туру УПЛ Максим Салівон
29.03.2024 21:00 1286
Шпаргалка для вболівальника: орієнтовний склад молодіжної збірної України на чемпіонат Європи-2024 з баскетболу
Шпаргалка для вболівальника: орієнтовний склад молодіжної збірної України на чемпіонат Європи-2024 з баскетболу Олег Сагайдак
29.03.2024 19:49 496
Наступники Луніна та Трубіна: 11 молодих українських воротарів грають у закордонних академіях
Наступники Луніна та Трубіна: 11 молодих українських воротарів грають у закордонних академіях Дмитро Климчук
29.03.2024 18:51 540
Українский боксер, який завтра може стати чемпіоном, отримав жалюгідний гонорар за свій дебютний бій
Українский боксер, який завтра може стати чемпіоном, отримав жалюгідний гонорар за свій дебютний бій Максим Розенко
29.03.2024 15:22 39637
Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя
Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя Максим Розенко
29.03.2024 11:33 14534 5
Тренер, який нічого не встигає, та збірні з міцним захистом: 6 фактів про суперників України на Євро-2024
Тренер, який нічого не встигає, та збірні з міцним захистом: 6 фактів про суперників України на Євро-2024 Максим Салівон
27.03.2024 18:15 3171
Як Ребров мітить на найуспішнішого тренера в історії збірної: 5 уроків за підсумками матчу Україна - Ісландія
Як Ребров мітить на найуспішнішого тренера в історії збірної: 5 уроків за підсумками матчу Україна - Ісландія Максим Салівон
27.03.2024 12:50 3235
Сила — в простоті: збірна України відійшла від футболу Реброва і вийшла на Євро
Сила — в простоті: збірна України відійшла від футболу Реброва і вийшла на Євро Ігор Бойко
27.03.2024 08:52 7633 1
Легендарні динамівці взяли участь у благодійному матчі у Вроцлаві
Легендарні динамівці взяли участь у благодійному матчі у Вроцлаві Максим Салівон
26.03.2024 20:44 786
"Ми пропустили гол від вітру". Українському тренеру через війну довелось анулювати контракт в Ісландії
"Ми пропустили гол від вітру". Українському тренеру через війну довелось анулювати контракт в Ісландії Максим Розенко
26.03.2024 17:36 1245
Неминучість для України та сюрприз для Польщі: суперекспрес на фінал кваліфікації Євро-2024 з коефіцієнтом 4,20
Неминучість для України та сюрприз для Польщі: суперекспрес на фінал кваліфікації Євро-2024 з коефіцієнтом 4,20 Максим Салівон
26.03.2024 13:25 869
Виступ українок у Маямі-2024: підсумки
Виступ українок у Маямі-2024: підсумки Андрій Зуєв
26.03.2024 12:15 1080
Прямі трансляції

Ґрунтовий сезон, на старт! Чого очікувати від українських тенісисток на турнірі в Чарльстоні

Сьогодні 16:53 Андрій Зуєв 202 0
Ґрунтовий сезон, на старт! Чого очікувати від українських тенісисток на турнірі в Чарльстоні
#Ангеліна Калініна, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Чарльстон, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

На початку квітня традиційно стратує ґрунтовий сезон у великому тенісі. В цьому році українським уболівальникам особливо цікаво буде спостерігати за турніром WTA 500 у Чарльстоні, основна сітка якого триватиме з 1 до 7 числа. Хто з наших дівчат виступить на кортах Південної Кароліни і які шанси мають наші землячки?

Всі українки – серед сіяних

Приємно, що на таких великих турнірах Україна має потужне представництво у жіночому тенісі. Так, усі чотири учасниці, що представляють нашу країну в Чарльстоні, потрапили в число 16 сіяних і почнуть змагання з другого кола:

  • Еліна Світоліна – 7 номер посіву (17 в рейтинзі WTA);

  • Даяна Ястремська – 13 (32);

  • Ангеліна Калініна – 15 (33);

  • Леся Цуренко – 16 (39).

Спробуємо коротко оцінити шанси наших дівчат на старті ґрунтового сезону.

Еліна Світоліна

У попередньому році перша ракетка України плідно виступила на ґрунті – взяла титул у Страсбурзі, дійшла до чвертьфіналу Ролан Ґаррос. Але старт на глиняних кортах був не таким вдалим. У Чарльстоні Еліна програла перший же матч, поступившись у трьох сетах представниці Казахстану Юлії Путінцевій.

Актуально: Жеребкування турніру Charleston Open: українки дізналися своїх потенційних суперниць

Перед стартом змагань букмекери приймають ставку на підсумкову перемогу в турнірі Світоліною з коефіцієнтом 13,80. На те, що Еліна вийде у фінал, можна поставити за 8,00.

Даяна Ястремська

Торік Даяна не виступала в Чарльстоні, віддавши перевагу турніру в Боготі. Весь ґрунтовий відтинок 2023 був для Ястремської невдалим. Переможні матчі українка оформлювала лише на рівні челенджерів і кваліфікацій. Залишається сподіватися, що цей рік стане більш вдалим.

На перемогу Даяни в турнірі дається коефіцієнт 20,00, а на вихід до фіналу – 12,00.

Ангеліна Калініна

Більше сподівань покладаємо на вдалий виступ на ґрунтових змаганнях саме Ангеліни. Те, що Калініна вміє грати на повільних покриттях, підтверджується чотирма титулами на рівні ITF у 2021. Головне, щоб нашій спортсменці вистачило фізичного функціонала і здоров'я. На останніх хардових турнірах було помітно, що Ангеліна програє матчі менш технічним суперницям через нестачу сил на повноцінну боротьбу.

Букмекери приймають парі на перемогу Калініної у фіналі Чарльстона за 24,00. На те, що українка дійде до вирішального протистояння, можна поставити з коефіцієнтом 15,00.

Леся Цуренко

Найменше шансів серед українок букмекерські аналітики віддають саме Лесі. Вихід у фінал оцінюється котируванням 25,00, а перемога на турнірі – 40,00. У першому поєдинку Цуренко буде протистояти переможниця пари Родіонова/Путінцева, що вже буде значним викликом для Лесі. У разі перемоги з великою ймовірністю наша спортсменка вийде на третю сіяну Марію Саккарі. Подивимося на форму українки, адже минулого року на ґрунтових змаганнях вона стабільно здобувала перемоги в стартових раундах.

Будемо з цікавістю спостерігати за виступом наших провідних тенісисток на старті ґрунтового сезону. Але в Чарльстоні повболіваємо за наших ще й у парному розряді.

Возз'єднання сестер Кіченок

Востаннє Людмила і Надія грали у парі в серпні минулого року. Зараз сестри віддають перевагу парним виступам з іншими партнерками. Людмила достатньо вдало грає разом з латвійкою Єлєною Остапенко, а Надія наразі знаходиться у тривалому пошуку напарниці, що їй підійшла б. Очевидно, що возз'єднання сестер відбулося заради підготовки до матчу в межах Кубку Біллі Джин Кінг проти румунської збірної.

У Чарльстоні в першій зустрічі наш дует протистоятиме американо-китайській парі Софі Чанг/Їфань Сюй. До речі, за оцінками букмекерів, український тандем є в цьому матчі фаворитом. Шанси на вихід до чвертьфіналу наших дівчат оцінюються коефіцієнтом 1,60, тоді як на перемогу суперниць вийде поставити за 2,25. Сподіватимемося, що передбачення букмекерських прогнозистів збудеться. Хоча, варто підкреслити, на ґрунтових покриттях дует Кіченок завжди виступав набагато слабше, ніж на хардових.

Андрій Зуєв, Чемпіон

Фото: Getty Images і з відкритих джерел

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал з Луніним переміг Атлетик, Жирона з дублем Довбика здолала Бетіс: результати 30 туру Ла Ліги Реал з Луніним переміг Атлетик, Жирона з дублем Довбика здолала Бетіс: результати 30 туру Ла Ліги 14057
Забив уперше з січня і відразу — двічі: дубль Довбика приніс Жироні перемогу в матчі Ла Ліги Забив уперше з січня і відразу — двічі: дубль Довбика приніс Жироні перемогу в матчі Ла Ліги 13103
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції 388191 12
Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича 94468
Динамо відсвяткувало повернення Ярмоленка розгромом Ворскли в 22 турі УПЛ Динамо відсвяткувало повернення Ярмоленка розгромом Ворскли в 22 турі УПЛ 12074
NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 20434 3
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39776
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61210
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 106361
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16454 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45958
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65335