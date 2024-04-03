Ястремська відпустила перемогу на старті турніру в Чарльстоні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (32) вилетіла з турніру категорії WTA 500 у Чарльстоні.
В матчі першого кола українка поступилася полячці Магді Лінетт. Закривши перший сет під нуль, Даяна "посипалася" та віддала наступні дві партії.
Ястремська припустилася трьох подвійних помилок, зробила один ейс, реалізувала 5 з 7 брейк-пойнтів, а точність на першій подачі склала 64%.
Credit One Charleston Open - WTA 500
Чарльстон (США), зелений ґрунт
Призовий фонд - $922,573
Перше коло, 2 квітня
Даяна Ястремська (Україна) — Магда Лінетт (Польща) 6:0, 4:6, 3:6
Зазначимо, що після сенсаційного виступу на Australian Open-2024 Ястремська здобула лише 3 перемоги в 9 матчах. Наприкінці березня Даяна відновила виступи в парі, об’єднавшись у команду з Ангеліною Калініною. Українки змогли дійти до чвертьфіналу в Маямі, але там поступилися Ейжі Мухаммад і Аліші Паркс.
Окрім Ястремської, у Чарльстоні також зіграють Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.