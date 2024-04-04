Світоліна перемогла Севілл у другому колі турніру в Чарльстоні

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна (17) перемогла представницю Австралії Дар’ю Севілл (108) у другому колі турніру WTA 500 в американському Чарльстоні.
Поєдинок тривав 1 годину 23 хвилини і завершився з рахунком 2:0. Українка здійснила 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку і реалізувала 6 з 12 брей-пойнтів.
Зазначимо, що зустріч мала відбутися 3 квітня, однак через погану погоду частину матчів довелося перенести. Для Світоліної це 8 перемога за 11 матчів проти австралійки.
Еліна Світоліна (Україна) – Дар’я Севілл (Австралія) — 6:2, 6:4
У третьому колі українська тенісистка зустрінеться з бельгійкою Елізою Мертенс (30), яка перемогла Варвару Грачову (100).
Нагадаємо, напередодні Ангеліна Калініна (33) обіграла колишню першу ракетку світу Каролін Возняцкі (126). У наступному раунді українка зустрінеться з росіянкою Дар'єю Касаткіною (11).
Також у другому колі Даяна Ястремська (32) поступилась польці Магді Лінетт (63), а Леся Цуренко (39) програла Астрі Шарма (135).
Зазначимо, що Людмила і Надія Кіченок на супер тай-брейку пробилися в 1/4 фіналу парного турніру в Чарльстоні.