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Калініна поступилася росіянці у третьому колі турніру в Чарльстоні

Вчора 23:19 220 0
Калініна поступилася росіянці у третьому колі турніру в Чарльстоні
Getty Images
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Дарья Касаткіна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (33) поступилась росіянці Дар'ї Касаткіній (11) у третьому колі турніру категорії WTA 500 у американському Чарльстоні.

Поєдинок тривав 1 годину 25 хвилин і завершився з рахунком 0:2. Українка жодного разу не подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та використала 5 з 8 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що це було п'яте протистояння між тенісистками, перевага у "нейтральної спортсменки" — 4:1.

Credit One Charleston Open — WTA 500
Чарльстон (США), зелений ґрунт
Призовий фонд — $922,573
Третє коло, 4 квітня

Дар'я Касаткіна (Росія) – Ангеліна Калініна (Україна) – 6:1, 6:4

Нагадаємо, напередодні Еліна Світоліна (17) перемогла представницю Австралії Дар’ю Севілл (108). У наступному раунді українка зустрінеться з бельгійкою Елізою Мертенс (30).

Також у другому колі турніру Даяна Ястремська (32) поступилась польці Магді Лінетт (63), а Леся Цуренко (39) програла Астрі Шарма (135).

Зазначимо, що Людмила і Надія Кіченок на супер тай-брейку пробилися в 1/4 фіналу парного турніру в Чарльстоні.

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