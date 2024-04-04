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Стартовий матч Світоліної на турнірі в Чарльстоні перенесли через дощ

Сьогодні 01:09 167 0
Стартовий матч Світоліної на турнірі в Чарльстоні перенесли через дощ
Getty Images
#Еліна Світоліна

Джерело - Чеміпон.

На тенісному турнірі WTA 500 у Чарльстоні (США) частину матчів, запланованих на 3 квітня за місцевим часом, довелося скасувати через дощ.

Серед них також є стартова зустріч першої ракетки України Еліни Світоліної (17) із австралійкою Дар'єю Севілл (108), гра уже відсутня у розкладі дня на сайті WTA.

Нагадаємо, сестри Людмила і Надія Кіченок на супер тай-брейку пробилися у 1/4 фіналу парного турніру в Чарльстоні.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (32) вилетіла у першому колі турніру, поступившись польці Магді Лінетт (63).

Раніше ми повідомляли, що цієї ночі в другому колі інша українка Ангеліна Калініна (33) зустрінеться з данкою Каролін Возняцкі (126), а Леся Цуренко (39) гратиме з австралійкою Астрою Шарма (135).

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