Цуренко програла у другому колі в Чарльстоні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (39) вилетіла з турніру категорії WTA 500 у американському Чарльстоні.
В матчі другого кола вона поступилася австралійці Астрі Шарма (135), програвши обидві партії — 4:6, 0:6.
Зустріч тривала 1 годину і 16 хвилин. Цуренко жодного разу не подала навиліт, зробила по 1 подвійній помилці та брейкпойнту.
В особистих зустрічах Шарма лідирує 2:0. Вона також обігрувала Цуренко у 2021 році.
У наступному раунді австралійка зустрінеться з Марією Саккарі (7).
Credit One Charleston Open — WTA 500
Чарльстон (США), зелений ґрунт
Призовий фонд — $922,573
Друге коло, 4 квітня
Леся Цуренко (Україна) — Астра Шарма (Австралія) 4:6, 0:6
Раніше стартову зустріч першої ракетки України Еліни Світоліної (17) із австралійкою Дар'єю Севілл (108) перенесли через дощ.
Інша українка Даяна Ястремська (32) вилетіла у другому колі турніру, поступившись польці Магді Лінетт (63).
Ми повідомляли, що на старті турніру Ангеліна Калініна (33) знову зустрінеться з Каролін Возняцкі (126). Українка здійснила неймовірний камбек у грі з колишньою першою ракеткою світу з Данії в другому колі турніру в Маямі.
Нагадаємо, сестри Людмила і Надія Кіченок на супер тай-брейку пробилися у 1/4 фіналу парного турніру в Чарльстоні.