Цуренко програла у другому колі в Чарльстоні

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (39) вилетіла з турніру категорії WTA 500 у американському Чарльстоні.

В матчі другого кола вона поступилася австралійці Астрі Шарма (135), програвши обидві партії — 4:6, 0:6.

Зустріч тривала 1 годину і 16 хвилин. Цуренко жодного разу не подала навиліт, зробила по 1 подвійній помилці та брейкпойнту.

В особистих зустрічах Шарма лідирує 2:0. Вона також обігрувала Цуренко у 2021 році.

У наступному раунді австралійка зустрінеться з Марією Саккарі (7).

Credit One Charleston Open — WTA 500

Чарльстон (США), зелений ґрунт

Призовий фонд — $922,573

Друге коло, 4 квітня

Леся Цуренко (Україна) — Астра Шарма (Австралія) 4:6, 0:6

Раніше стартову зустріч першої ракетки України Еліни Світоліної (17) із австралійкою Дар'єю Севілл (108) перенесли через дощ.

Інша українка Даяна Ястремська (32) вилетіла у другому колі турніру, поступившись польці Магді Лінетт (63).

Ми повідомляли, що на старті турніру Ангеліна Калініна (33) знову зустрінеться з Каролін Возняцкі (126). Українка здійснила неймовірний камбек у грі з колишньою першою ракеткою світу з Данії в другому колі турніру в Маямі.

Нагадаємо, сестри Людмила і Надія Кіченок на супер тай-брейку пробилися у 1/4 фіналу парного турніру в Чарльстоні.