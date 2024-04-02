Сестри Кіченок на супер тай-брейку пробилися у 1/4 фіналу турніру в Чарльстоні

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок обіграли американку Софі Чанг і китаянку Сюй Іфань у другому колі парних змагань на турнірі WTA 500 у Чарльстоні (США).

Рахунок зустрічі - 6:4, 1:6, 10-8.

Credit One Charleston Open - WTA 500 Чарльстон (США), зелений ґрунт Призовий фонд - $922,573

Друге коло, 2 квітня

Софі Чанг (США)/Сюй Іфань (Китай) - Людмила Кіченок/Надія Кіченок 4:6, 6:1, 8:10

Сестри-близнючки вийшли до чвертьфіналу. За місце у півфіналі Кіченок боротимуться з американським дуетом Медісон Кіс - Тейлор Таунсенд.

Близнючки вперше грають разом у парному розряді з серпня минулого року. Зазначимо, що виступ у парі є підготовкою до матчу за національну збірну України проти Румунії на Кубку Біллі Джин Кінг, який також, як і турнір у Чарльстоні, пройде на зеленому ґрунті.

Раніше ми писали, що в другому колі у тому ж Чарльтоні в одиночному розряді перша ракетка України Еліна Світоліна (17) зустрінеться з австралійкою Дар'єю Севілл (108).

Також відомо, що на цій стадії змагань інша українка Ангеліна Калініна (33) гратиме проти данки Каролін Возняцкі (126), суперницею Даяни Ястремської (32) стала полька Магда Лінетт (63). А Леся Цуренко (39) очікує на переможницю протистояння між тенісистками російського походження: Аріна Родіонова (101) - Юлія Путінцева (52).

Напередодні WTA і АТР оновили свої рейтинги.