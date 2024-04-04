Калініна впевнено перемогла Возняцкі в другому колі турніру WTA 500 у Чарльстоні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (33) обіграла колишню першу ракетку світу Каролін Возняцкі (126) у другому колі турніру категорії WTA 500 у американському Чарльстоні.
Ангеліна у ніч на 4 квітня "забрала" обидві партії — 6:2, 6:3.
Матч тривав 1 годину та 22 хвилини. Калініна один раз подала навиліт, зробила три подвійні помилки та реалізувала 5 із 11 брейкпойнтів.
В особистих зустрічах українка тепер веде 2:0 – два тижні тому вона здійснила неймовірний камбек у грі проти тенісистки з Данії в другому колі турніру в Маямі.
У наступному раунді Ангеліна зустрінеться з росіянкою Дар'єю Касаткіною (11). Це стане п'яте протистояння між тенісистками, перевага у "нейтральної спортсменки" — 3:1.
Credit One Charleston Open — WTA 500
Чарльстон (США), зелений ґрунт
Призовий фонд — $922,573
Друге коло, 4 квітня
Ангеліна Калініна (Україна) – Каролін Возняцкі (Данія) – 6:2, 6:3
Раніше стартову зустріч у Чарльстоні першої ракетки України Еліни Світоліної (17) із австралійкою Дар'єю Севілл (108) перенесли через дощ.
Ми повідомляли, що інша українка Даяна Ястремська (32) вилетіла у другому колі турніру, поступившись польці Магді Лінетт (63). А Леся Цуренко після поразки від Астри Шарма вибула зі змагання на цій же стадії.
Нагадаємо, сестри Людмила і Надія Кіченок на супер тай-брейку пробилися у 1/4 фіналу парного турніру в Чарльстоні.