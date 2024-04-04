Калініна впевнено перемогла Возняцкі в другому колі турніру WTA 500 у Чарльстоні

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (33) обіграла колишню першу ракетку світу Каролін Возняцкі (126) у другому колі турніру категорії WTA 500 у американському Чарльстоні.

Ангеліна у ніч на 4 квітня "забрала" обидві партії — 6:2, 6:3.

Матч тривав 1 годину та 22 хвилини. Калініна один раз подала навиліт, зробила три подвійні помилки та реалізувала 5 із 11 брейкпойнтів.

В особистих зустрічах українка тепер веде 2:0 – два тижні тому вона здійснила неймовірний камбек у грі проти тенісистки з Данії в другому колі турніру в Маямі.

У наступному раунді Ангеліна зустрінеться з росіянкою Дар'єю Касаткіною (11). Це стане п'яте протистояння між тенісистками, перевага у "нейтральної спортсменки" — 3:1.

Credit One Charleston Open — WTA 500

Чарльстон (США), зелений ґрунт

Призовий фонд — $922,573

Друге коло, 4 квітня

Ангеліна Калініна (Україна) – Каролін Возняцкі (Данія) – 6:2, 6:3

Раніше стартову зустріч у Чарльстоні першої ракетки України Еліни Світоліної (17) із австралійкою Дар'єю Севілл (108) перенесли через дощ.

Ми повідомляли, що інша українка Даяна Ястремська (32) вилетіла у другому колі турніру, поступившись польці Магді Лінетт (63). А Леся Цуренко після поразки від Астри Шарма вибула зі змагання на цій же стадії.

Нагадаємо, сестри Людмила і Надія Кіченок на супер тай-брейку пробилися у 1/4 фіналу парного турніру в Чарльстоні.