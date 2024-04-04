Головне
Калініна впевнено перемогла Возняцкі в другому колі турніру WTA 500 у Чарльстоні
Сьогодні 07:09 507
Геть із килима: МОК не допустив олімпійського чемпіона з Росії, який підтримує Путіна, до відбору на Олімпіаду-2024
Сьогодні 08:32 341
Арсенал із Зінченком переміг Лутон і очолив турнірну таблицю: результати матчів 31 туру АПЛ
Сьогодні 00:12 8499
Прометей вдруге виграв у БК Огре та вийшов до 1/2 фіналу ЛЕБЛ
Вчора 20:56 542
Шахтар розгромив Чорноморець на шляху в фінал Кубку України
Вчора 19:54 8424
Визначився останній півфіналіст чоловічої Суперліги
Вчора 19:43 299
Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024
Вчора 19:27 11933
Здається, ми стали забувати, що гравці не залізні
Вчора 18:50 392
Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні
Вчора 16:19 15227 3
Пригоди клубів Зінченка та Мудрика з вигідним фіналом: суперекспрес на євромідвік з коефіцієнтом 7,23
Вчора 16:00 444
Прямі трансляції

Калініна впевнено перемогла Возняцкі в другому колі турніру WTA 500 у Чарльстоні

Сьогодні 07:09 507 0
Калініна впевнено перемогла Возняцкі в другому колі турніру WTA 500 у Чарльстоні
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (33) обіграла колишню першу ракетку світу Каролін Возняцкі (126) у другому колі турніру категорії WTA 500 у американському Чарльстоні. 

Ангеліна у ніч на 4 квітня "забрала" обидві партії — 6:2, 6:3.

Матч тривав 1 годину та 22 хвилини. Калініна один раз подала навиліт, зробила три подвійні помилки та реалізувала 5 із 11 брейкпойнтів.

В особистих зустрічах українка тепер веде 2:0 – два тижні тому вона здійснила неймовірний камбек у грі проти тенісистки з Данії в другому колі турніру в Маямі.

У наступному раунді Ангеліна зустрінеться з росіянкою Дар'єю Касаткіною (11). Це стане п'яте протистояння між тенісистками, перевага у "нейтральної спортсменки" — 3:1.

Credit One Charleston Open  WTA 500

Чарльстон (США), зелений ґрунт

Призовий фонд  $922,573

Друге коло, 4 квітня

Ангеліна Калініна (Україна) – Каролін Возняцкі (Данія) – 6:2, 6:3

Раніше стартову зустріч у Чарльстоні першої ракетки України Еліни Світоліної (17) із австралійкою Дар'єю Севілл (108) перенесли через дощ.

Ми повідомляли, що інша українка Даяна Ястремська (32) вилетіла у другому колі турніру, поступившись польці Магді Лінетт (63). А Леся Цуренко після поразки від Астри Шарма вибула зі змагання на цій же стадії.

Нагадаємо, сестри Людмила і Надія Кіченок на супер тай-брейку пробилися у 1/4 фіналу парного турніру в Чарльстоні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття 17272
Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні 15227 3
Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024 Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024 11933
Англійський клуб розхвалив українського захисника після переможного матчу Англійський клуб розхвалив українського захисника після переможного матчу 21343 1
Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу 9100
Польські хулігани побили Хацкевича — ЗМІ Польські хулігани побили Хацкевича — ЗМІ 44054 4
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61307
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 98271
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6608 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 107894
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 51935
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362008 2