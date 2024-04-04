Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (17) 4 квітня повинна провести свій стартовий матч другого кола на турнірі WTA 500 в американському Чарльстоні.

Вона зіграє проти австралійки Дар’ї Севілл (108) у перенесеному через дощову погоду матчі. Орієнтовний початок гри: не раніше 19:15 за Києвом.

Нагадаємо, на тенісному турнірі WTA 500 у Чарльстоні (США) частину матчів, запланованих на 3 квітня за місцевим часом, довелося скасувати через дощ. Серед них також була стартова зустріч Світоліної із Севілл.

Українка веде з рахунком 7:3 в особистих матчах. Перше коло вона пропускала через власний високий рейтинг.

Credit One Charleston Open — WTA 500

Чарльстон (США), зелений ґрунт

Призовий фонд — $922,573

Друге коло, 4 квітня

Еліна Світоліна (Україна) – Дар’я Севілл (Австралія)

Нагадаємо, Ангеліна Калініна (33) обіграла колишню першу ракетку світу Каролін Возняцкі (126) у другому колі турніру в Чарльстоні. У наступному раунді українка зустрінеться з росіянкою Дар'єю Касаткіною (11).

Ми також повідомляли, що Даяна Ястремська (32) вилетіла у другому колі турніру, поступившись польці Магді Лінетт (63). А Леся Цуренко після поразки від Астри Шарма вибула зі змагання на цій же стадії.

Зазначимо, Людмила і Надія Кіченок на супер тай-брейку пробилися у 1/4 фіналу парного турніру в Чарльстоні. Гра сестер-близнючок також відбудеться сьогодні, але не раніше 21:00 за київським часом.