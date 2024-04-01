Стала відома перша суперниця Світоліної на турнірі в Чарльстоні

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна (17) у другому колі ґрунтового турніру WTA 500 у Чарльстоні (США) зіграє проти Дар'ї Севілл (Австралія, 108).
Севілл у першому колі перемогла Тамару Корпач (Німеччина, 76). Матч тривав 2 години та 16 хвилин.
Credit One Charleston Open - WTA 500
Чарльстон (США)
Призовий фонд - $922,573
Перше коло, 1 квітня
Дар'я Севілл (Австралія) - Тамара Корпач (Німеччина) 6:4, 3:6, 6:2
Раніше українка та австралійка зустрічалися 9 разів - Еліна виграла 7 матчів. Севілл стартувала з кваліфікації. У відборі Дар'я обіграла Грейс Мін та Хезер Вотсон.