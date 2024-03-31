Сіннер розібрався з Дімітровим у фіналі Мастерса в Маямі

1 квітня Яннік уперше стане другою ракеткою світу.

Джерело - Чемпіон.

Італійський тенісист Яннік Сіннер (3) упевнено здолав болгарина Ґріґора Дімітрова (12) у фіналі турніру категорії ATP 1000 в Маямі, США.

Матч тривав 1 годину 14 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:1. Сіннер виконав 4 подачі навиліт (6 у суперника), допустив 1 подвійну помилку (1 в суперника) й реалізував 4 з 8 брейк-пойнтів (0/1 у суперника).

Переломним моментом першої партії став 5-й гейм, який на подачі суперника виграв італієць, завершивши його чудовим обвідним ударом навиліт.

Схожою комбінацією Яннік і завершив стартовий сет, зробивши другий брейк.

Jak kończyć seta, to w takim stylu 🔥



6:3, Jannik Sinner. Jeden krok od pozycji numer #2 w światowym rankingu.#MiamiOpen | #czasnatenispic.twitter.com/wGC8gn2hYu — Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) March 31, 2024

У наступній партії Дімітрову стало ще важче ставити незручні ігрові запитання молодшому на 10 років суперникові, що призвело до розгрому.

Miami Open - ATP 1000 Маямі, США Хард. Призовий фонд - $8,995,555 Фінал, 31 березня

Яннік Сіннер (Італія) - Ґріґор Дімітров (Болгарія) 6:3, 6:1

Відтак Сіннер довів рахунок очних зустрічей із Дімітровим до 3:1. Єдиного разу Ґріґор обіграв свого візаві на ґрунті Рима-2020.

Даний тріумф став для Янніка третім у 2024 році (та 13-м загалом), після титулів на Australian Open і на турнірі ATP 500 у Роттердамі. Єдиної поразки в поточному сезоні Сіннеру завдав іспанець Карлос Алькарас (2) у видовищному півфіналі Індіан-Веллса, перервавши 19-матчеву (до уваги не беруться виставкові ігри) переможну серію суперника. Перед тим Яннік програвав ще 19 листопада 2023-го Новаку Джоковичу (1) у фіналі Підсумкового турніру.

Раніше на цьогорічному Miami Open 22-річний італієць пройшов свого земляка Андреа Вавассорі (148) — 6:3, 6:4, нідерландця Таллона Грікспора (26) — 5:7, 7:5, 6:1, австралійця Крістофера О'Коннелла (66) — 6:4, 6:3, чеха Томаша Махача (60) — 6:4, 6:2, а також познущався з росіянина Данііла Мєдвєдєва (4) — 6:1, 6:2.

1 квітня Яннік обійде Алькараса у світовому рейтингу і вперше стане другою ракеткою планети.

Це була вже третя спроба для Сіннера виграти Мастерс у Маямі: крім поразки від Мєдвєдєва у 2023-му, досі він ще й поступався у вирішальній грі полякові Губерту Гуркачу у 2021-му.

Зі свого боку Дімітров у 1/2 фіналу в напруженій боротьбі здолав німця Александра Звєрєва (5) — 6:4, 6:7(4), 6:4 — та гарантував собі повернення з нового тижня до чільної десятки світового рейтингу після понад 6-річної перерви. А в 1/4 фіналу болгарський ветеран несподівано вибив зі змагань першу ракетку турніру Алькараса.

Цікаво, що обидва тенісисти до цього матчу мали по єдиному тріумфу на турнірах категорії ATP 1000 — Цинциннатті (Сіннер — 2023, Дімітров — 2017).

Нагадаємо, напередодні у фіналі жіночої сітки змагань Даніель Коллінс сенсаційно перемогла Єлєну Рибакіну.