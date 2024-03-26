Виступ українок у Маямі-2024: підсумки

Хотілось би підбити їх пізніше...

Джерело - Чемпіон.

Весняний турнір WTA 1000 в Маямі знаменує завершення хардового циклу. Далі тенісистки будуть виступати на ґрунтових кортах, підходячи до кульмінації – Ролан Гаррос. Ще одна специфічна риса Miami Open полягає в тому, що безпосередньо перед ним проходить Індіан-Веллс. Через це ряд провідних виконавців приїздять на турнір не в найкращій формі – з накопиченою втомою.

Однак високий призовий фонд, який у цьому році складає майже 9 млн доларів – непоганий стимул для якнайкращих виступів. Як же змагалися наші дівчата на Маямі-2024? Підіб'ємо короткі підсумки.

Весняне розчарування

Вже те, що підсумки підбиваються задовго до фіналу, свідчить про невдалий виступ української п'ятірки учасниць. Марта Костюк, що наразі посідає 26 сходинку в рейтинзі WTA, знялася з першого ж поєдинку через незадовільний стан здоров'я.

У першій грі на турнірі зачохлила ракетку й Еліна Світоліна (17), програвши Наомі Осаці (229). В другому сеті українка змогла нав'язати боротьбу японці, але все-таки програла на тай-брейку.

Леся Цуренко (40) і Даяна Ястремська (33) виступили на своєму теперішньому рівні. Порадували вболівальників стартовими перемогами, але поступилися в других поєдинках.

До 1/8 турніру дійшла Ангеліна Калініна (36), здобувши при цьому дві вольові перемоги – над Каролін Возняцкі (129) та Аріною Соболєнко (2). Особливо багато емоцій українським вболівальникам приніс матч проти білоруської спортсменки. Третій сет завершився розгромом останньої з рахунком 1:6.

Ангеліна Калініна🇺🇦 відправила білоруску Сабаленко ДАМОЙ

Шо ти ракетку мутизіш давай пока пока pic.twitter.com/YBT15HCuKm — Danzo.🇺🇦 (@danzo_fs) March 24, 2024

Тим більшим розчаруванням став програш Ангеліни в наступному раунді від Юлії Путінцевої (68). Казахстанка не демонструє потужного тенісу і витягнула матч виключно завдяки стабільній грі на задній лінії. Українка ж занадто багато помилялася і, здавалося, недостатньо налаштувалася на боротьбу. Тож виступ наших дівчат на Маямі-2024 став для вітчизняних вболівальників таким, що розчарував.

Що далі?

Тепер чекаємо виступу української збірної у кваліфікаційному матчі Кубку Біллі Джин Кінг проти румунок 12-13 квітня. А далі продовжимо спостерігати за ґрунтовими турнірами. На глиняному покритті наші дівчата мають певні кар'єрні успіхи, хоча останніми роками й приділяють більше уваги харду.

Можемо сподіватися зокрема на тріумфаторку Страсбурга-2023 – Еліну Світоліну. І чому б не згадати суперуспішний для Калініної ґрунтовий 2021-й, коли Ангеліна взяла чотири титули ITF на даному покритті? Хай там як, побажаємо нашим дівчатам успішного шляху до Ролан Гарросу без травм і проблем зі здоров'ям.

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