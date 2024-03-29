Сіннер познущався над росіянином Мєдвєдєвим у півфіналі Мастерса в Маямі

Італієць упорався за трохи більш ніж годину.

Джерело - Чемпіон.

Італійський тенісист Яннік Сіннер (3) розгромив росіянина Данііла Мєдвєдєва (4) у півфіналі турніру категорії ATP 1000 в Маямі, США.

Матч тривав 1 годину 11 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:2. Сіннер виконав 7 подач навиліт (3 в суперника), допустив 1 подвійну помилку (2 в суперника) й реалізував 4 з 9 брейк-пойнтів (0/3 в суперника).

Поєдинок відразу пішов не за сценарієм представника терористичної країни — свій перший гейм він зумів виграти аж за рахунку 0:5 у стартовій партії.

Мєдвєдєву не вдавалося майже нічого, а у 22-річного італійця виходили комбінації й удари на будь-який смак. Зокрема, одним з головних гайлайтів зустрічі став ефектний обвідний удар навиліт за рахунку 3:0 на подачі росіянина.

У другому сеті ситуація для Данііла кращою не стала. Він "під нуль" віддав стартовий гейм на своїй подачі, який увінчався блискучим прийомом від Сіннера.

Miami Open - ATP 1000 Маямі, США Хард. Призовий фонд - $8,995,555 1/2 фіналу, 29 березня

Яннік Сіннер (Італія) - Данііл Мєдвєдєв (країна-терористка Росія) 6:1, 6:2

Відтак Сіннер скоротив до мінімуму відставання від Мєдвєдєва у статистиці очних матчів (5:6), вигравши 5 поспіль зустрічей. Цікаво, що востаннє 28-річний росіянин зміг перемогти Янніка торік у фіналі Маямі — 7:5, 6:3. Минула ж зустріч Сіннера з Мєдвєдєвим відбулась у вирішальному поєдинку Australian Open 2024, де уродженець Сан-Кандідо здійснив камбек, поступаючись 0:2 за партіями, і здобув свій перший титул Grand Slam.

Єдиної поразки в поточному сезоні Сіннеру завдав іспанець Карлос Алькарас (2) у видовищному півфіналі Індіан-Веллса, перервавши 19-матчеву (до уваги не беруться виставкові ігри) переможну серію суперника. Перед тим Яннік програвав ще 19 листопада 2023-го Новаку Джоковичу (1) у фіналі Підсумкового турніру.

Раніше на цьогорічному Miami Open італієць пройшов свого земляка Андреа Вавассорі (148) — 6:3, 6:4, нідерландця Таллона Грікспора (26) — 5:7, 7:5, 6:1, австралійця Крістофера О'Коннелла (66) — 6:4, 6:3, а також чеха Томаша Махача (60) — 6:4, 6:2.

У фіналі йому протистоятиме переможець пари Грігор Дімітров (12) — Александер Звєрєв (5). Болгарин напередодні в 1/4 фіналу несподівано вибив зі змагань першу ракетку турніру Алькараса.

Це буде вже третя спроба для Сіннера виграти Мастерс у Маямі: крім поразки від Мєдвєдєва у 2023-му, він поступався у вирішальній грі полякові Губерту Гуркачу у 2021-му.