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Алькарас — про сенсаційну поразку на турнірі в Маямі: Відчув себе так, ніби мені 13 років

Сьогодні 17:10 151 0
Алькарас — про сенсаційну поразку на турнірі в Маямі: Відчув себе так, ніби мені 13 років
#Алькарас, #Димитров

Джерело - Чемпіон.

 Друга ракетка світу Карлос Алькарас поділився враженнями після сенсаційної поразки (2:6, 4:6) від Григора Димитрова (11) у чвертьфіналі Мастерса в Маямі.

Іспанець розповів про гру з Димитровим на післяматчевій пресконференції.

"Я думаю, що я грав у хороший теніс. Я покинув корт з думкою, що, можливо, мені слід було змінити свою гру трохи раніше, але в будь-якому випадку, я відчуваю, що грав у хороший теніс. Не ідеальний, але хороший. Але зараз я багатьом незадоволений, тому що він змусив мене відчути себе так, ніби мені 13 років (посміхається). Знаєте, це було божевілля. Я розмовляв зі своєю командою і говорив, що не знаю, що мені робити. Я не знаю його слабкості. Я нічого не знаю. Тому зараз я розчарований, але з корту я йшов задоволений своїм рівнем", - сказав Алькарас.

Димитров у півфіналі турніру зустрінеться з Олександром Звєрєвом(4).

Зазначимо, що у поточному сезоні 2-разовий тріумфатор турнірів серії Grand Slam здобув перемогу на змаганні серії Мастерс в Індіан-Веллсі. Це стало 5 перемогою на турнірах серії Мастерс для Алькараса - він став другим, кому підкорилось таке досягнення до 21 року. Першим був інший іспанець Рафаель Надаль.

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