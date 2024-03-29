Друга ракетка світу Карлос Алькарас поділився враженнями після сенсаційної поразки (2:6, 4:6) від Григора Димитрова (11) у чвертьфіналі Мастерса в Маямі.

Іспанець розповів про гру з Димитровим на післяматчевій пресконференції.

"Я думаю, що я грав у хороший теніс. Я покинув корт з думкою, що, можливо, мені слід було змінити свою гру трохи раніше, але в будь-якому випадку, я відчуваю, що грав у хороший теніс. Не ідеальний, але хороший. Але зараз я багатьом незадоволений, тому що він змусив мене відчути себе так, ніби мені 13 років (посміхається). Знаєте, це було божевілля. Я розмовляв зі своєю командою і говорив, що не знаю, що мені робити. Я не знаю його слабкості. Я нічого не знаю. Тому зараз я розчарований, але з корту я йшов задоволений своїм рівнем", - сказав Алькарас.