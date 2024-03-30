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Коллінс сенсаційно перемогла Рибакіну в фіналі престижного турніру в Маямі

Сьогодні 23:24 53 0
Коллінс сенсаційно перемогла Рибакіну в фіналі престижного турніру в Маямі
#Єлєна Рибакіна, #Даніель Роуз Коллінс

Джерело - Чемпіон.

Американська тенісистка Даніель Роуз Коллінс (53) сенсаційно перемогла четверту ракетку світу з Казахстану Єлену Рибакіну в фіналі турніру WTA 1000 в Маямі.

Зустріч тривала 2 години 2 хвилини та завершилася з рахунком 7:5, 6:3. Коллінс виконала 4 подачі навиліт, допустилася трьох подвійних помилок та реалізувала 3 з 7 брейк-пойнтів.

Для американської тенісистки цей титул став третім у кар'єрі. Також Даніель вп'яте перемогла суперницю з топ-5 рейтингу.

Miami Open - WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд - $8,770,480
Фінал, 30 березня

Єлена Рибакіна (Казахстан) - Даніель Роуз Коллінс (США) 7:5, 6:3

Нагадаємо, Ангеліна Калініна (36) поступилась "колишній росіянці" в четвертому колі Маямі-2024.

Раніше змагання в Маямі припинили Еліна Світоліна (17), програвши Наомі Осаці (224), Леся Цуренко (40), поступившись бельгійці Грет Міннен (79), Даяна Ястремська, вилетівши від грекині Марії Саккарі (9), та Марта Костюк (26), яка знялася ще перед своїм стартовим матчем.

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