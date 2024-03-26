Головне
Україна — Ісландія 0:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:25 13754
Україна - Ісландія: Ґудмундссон вивів суперника вперед на 30-й хвилині матчу
Сьогодні 22:24 1037
Збірна Грузії здолала Грецію у грі плей-оф кваліфікації та вперше вийшла на чемпіонат Європи
Сьогодні 21:44 523
Україна — Ісландія: онлайн-трансляція LIVE
Сьогодні 21:29 4879
Одноклубник Малиновського зіграє з перших хвилин: збірна Ісландії назвала склад на матч проти України
Сьогодні 20:48 216
Циганков повертається, а Зінченко розпочне на лаві: збірна України назвала стартовий склад на матч проти Ісландії
Сьогодні 20:30 1328
Калініна та Ястремська на тай-брейку програли путівку в півфінал парного турніру в Маямі
Сьогодні 20:28 230 1
Сокіл здобув вольову перемогу над Кременчуком у третьому матчі фінальної серії чемпіонату України
Сьогодні 20:12 1300
Берінчик — про поєдинок проти Наваррете: Це мій перший бій у США, суперник — дуже незручний
Сьогодні 18:01 219
"Ми пропустили гол від вітру". Українському тренеру через війну довелось анулювати контракт в Ісландії
Сьогодні 17:36 573
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
23.03.2024 07:57 875
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:25 865
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:10 1022
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
22.03.2024 13:23 1045
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
22.03.2024 12:00 929

Калініна та Ястремська на тай-брейку програли путівку в півфінал парного турніру в Маямі

Сьогодні 20:28 230 1
Калініна та Ястремська на тай-брейку програли путівку в півфінал парного турніру в Маямі
#Ангеліна Калініна, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська поступились американському дуету Ейжи Мухаммад та Аліші Паркс у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Маямі.

Поєдинок тривав 1 годину 44 хвилини. Українки здійснили 1 подачу навиліт, припустилися 2 подвійних помилок та використали 2 з 5 брейк-пойнтів. 

Miami Open - WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд - $8,770,480
Третє коло, парний турнір
26 березня

Ейжа Мухаммад/Аліша Паркс (США) - Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) 5:7, 6:3, 10-6

Зазначимо, що на старті парного турніру в Маямі українки обіграли американську пару Керолайн Доулхайд/Дезері Кравчик, а у другому колі були сильнішими над тандемом  Ніколь Меліхар-Мартінес (США)/Еллен Перес (Австралія).

Напередодні Ангеліна Калініна (36) поступилась "колишній росіянці" в четвертому колі Маямі-2024.

Раніше змагання в Маямі припинили Еліна Світоліна (17), програвши Наомі Осаці (224), Леся Цуренко (40), поступившись бельгійці Грет Міннен (79), Даяна Ястремська, вилетівши від грекині Марії Саккарі (9), та Марта Костюк (26), яка знялася ще перед своїм стартовим матчем.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 4973
Україна — Ісландія 0:1. ОНЛАЙН Україна — Ісландія 0:1. ОНЛАЙН 13754
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії 8666
Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль 10239 1
Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 11550
Україна — Ісландія: онлайн-трансляція LIVE Україна — Ісландія: онлайн-трансляція LIVE 4879
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34783 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 70001
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 97321
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 166014 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29105
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 91958