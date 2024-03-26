Калініна та Ястремська на тай-брейку програли путівку в півфінал парного турніру в Маямі

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська поступились американському дуету Ейжи Мухаммад та Аліші Паркс у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Маямі.

Поєдинок тривав 1 годину 44 хвилини. Українки здійснили 1 подачу навиліт, припустилися 2 подвійних помилок та використали 2 з 5 брейк-пойнтів.

Miami Open - WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд - $8,770,480

Третє коло, парний турнір

26 березня

Ейжа Мухаммад/Аліша Паркс (США) - Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) 5:7, 6:3, 10-6

Зазначимо, що на старті парного турніру в Маямі українки обіграли американську пару Керолайн Доулхайд/Дезері Кравчик, а у другому колі були сильнішими над тандемом Ніколь Меліхар-Мартінес (США)/Еллен Перес (Австралія).

Напередодні Ангеліна Калініна (36) поступилась "колишній росіянці" в четвертому колі Маямі-2024.

Раніше змагання в Маямі припинили Еліна Світоліна (17), програвши Наомі Осаці (224), Леся Цуренко (40), поступившись бельгійці Грет Міннен (79), Даяна Ястремська, вилетівши від грекині Марії Саккарі (9), та Марта Костюк (26), яка знялася ще перед своїм стартовим матчем.