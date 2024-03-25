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Калініна та Ястремська з перемоги розпочали парний турнір у Маямі

Сьогодні 00:15 149 0
Калініна та Ястремська з перемоги розпочали парний турнір у Маямі
#Ангеліна Калініна, #Даяна Ястремська, #Miami Open, #Керолайн Доулхайд, #Дезері Кравчик

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська обіграли американську пару Керолайн Доулхайд/Дезері Кравчик у першому колі парного турніру Miami Open у США.

Зустріч тривала 1 годину 28 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 7:6(4) на користь українок. Калініна та Ястремська двічі подали навиліт, допустили три подвійних помилки та реалізували 6 з 8 брейк-пойнтів.

У наступному колі змагань українські тенісистки зіграють проти американки Ніколь Меліхар-Мартінес та австралійки Еллен Перес. Орієнтовні дата й час початку матчу визначаться пізніше.

Miami Open - WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд - $8,770,480
Перше коло, парний турнір
24 березня

Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) - Керолайн Доулхайд/Дезері Кравчик (США) 6:2, 7:6(4)

Зазначимо, що Людмила Кіченок та Олена Остапенко зазнали поразки на старті парного турніру в Маямі.

Напередодні Ангеліна Калініна (36) у трьох партіях здолала другу ракетку світу Аріну Соболенко на Miami Open.

Раніше змагання в Маямі припинили Еліна Світоліна (17), програвши Наомі Осаці (224), Леся Цуренко (40), поступившись бельгійці Грет Міннен (79), Даяна Ястремська, вилетівши від уже згаданої грекині Марії Саккарі (9), та Марта Костюк (26), яка знялася ще перед своїм стартовим матчем.

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