Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (36) поступилась представниці Казахстану Юлії Путінцевій (68) у матчі четвертого кола турніру WTA 1000 в Маямі, США.

Поєдинок тривав 2 години 20 хвилини. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 2 з 6 брейк-пойнтів.

У чвертьфіналі представниця Казахстану зіграє проти найкращої з пари Вікторія Азаренко ("нейтралка") - Кеті Бултер (Велика Британія).

Miami Open - WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд - $8,770,480

Четверте коло, 25 березня

Юлія Путінцева (Казахстан) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:4, 7:6(5)

Зазначимо, що Юлія Путінцева народилася в Росії, але з червня 2012 року представляє Казахстан.

Нагадаємо, Калініна впевнено здолала білоруску Аріну Соболенко (2) у третьому колі Маямі-2024. 27-річна українка вдруге у своїй кар'єрі змогла здобути перемогу над суперницею з чільної п'ятірки світового рейтингу (перша була над Марією Саккарі в Істборні-2022).

У другому колі поточного турніру Ангеліна здійснила неймовірний камбек у матчі проти данки Каролін Возняцкі (129), поступавшись 2:5 у другій партії та зумівши відіграти матчбол.

Найкращим результатом Калініної на турнірах категорії WTA 1000 є торішній фінал на ґрунті Рима.

Раніше у США свої виступи припинили Еліна Світоліна (17), програвши Наомі Осаці (224), Леся Цуренко (40), поступившись бельгійці Грет Міннен (79), Даяна Ястремська, вилетівши від грекині Марії Саккарі (9), і Марта Костюк (26), яка знялася з турніру ще перед своїм стартовим матчем.