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Калініна та Ястремська пробилися у чвертьфінал парного турніру в Маямі

Сьогодні 07:31 178 0
Калініна та Ястремська пробилися у чвертьфінал парного турніру в Маямі
#Ангеліна Калініна, #Даяна Ястремська, #Еллен Перес, #Miami Open

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська вийшли у стадію 1/4 фіналу турніру WTA 1000 Miami Open після перемоги у матчі другого кола над парою американки Ніколь Меліхар-Мартінес та австралійки Еллен Перес.

Поєдинок тривав 1 годину 31 хвилину і завершився з рахунком 2:0. Українки здійснили 3 подачі навиліт, припустилися 4 подвійних помилок та відіграли 3 з 6 брейк-пойнтів. Їхні суперниці 5 разів подали навиліт, зробили 5 подвійних помилок і відіграли 6 з 10 брейк-пойнтів.

У наступному колі змагань українські тенісистки зіграють проти американок Ейжи Мухаммад та Аліші Паркс.

Miami Open - WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд - $8,770,480
Друге коло, парний турнір
25 березня

Ангеліна Калініна/Даяна Ястремська (Україна) - Ніколь Меліхар-Мартінес (США)/Еллен Перес (Австралія) 7:6, 6:4

Зазначимо, що на старті парного турніру в Маямі українки обіграли американську пару Керолайн Доулхайд/Дезері Кравчик.

Напередодні Ангеліна Калініна (36) поступилась "колишній росіянці" в четвертому колі Маямі-2024.

Раніше змагання в Маямі припинили Еліна Світоліна (17), програвши Наомі Осаці (224), Леся Цуренко (40), поступившись бельгійці Грет Міннен (79), Даяна Ястремська, вилетівши від грекині Марії Саккарі (9), та Марта Костюк (26), яка знялася ще перед своїм стартовим матчем.

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