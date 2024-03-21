Осака - про Світоліну: Сприймаю її просто як приголомшливу тенісистку

Джерело - Tennis Majors.

Перша ракетка України Еліна Світоліна — приголомшлива тенісистка.

Про це заявила японка Наомі Осака, яка зіграє зі Світоліною в другому колі турніру в Маямі.

"Я пам’ятаю, як дивилася її гру на Вімблдоні, коли була вагітна, і подумала, що одного разу теж хочу бути там. Думаю, вона завжди була чудовим гравцем, тож для мене не дивно, що вона повернулася в топ-20. Мені здається, що там її місце. Коли я думаю про Світоліну, я уявляю її як бійця. Мені здається, що вона з тих гравців, які ніколи не віддадуть просто так жодного м’яча. Очевидно, саме тому вона зараз перебуває там, де перебуває.

Мені також здається, що це неймовірно для неї – народити дитину і вже досягати таких успіхів і вигравати стільки матчів. Я не знаю. Коли я думаю про неї, то сприймаю її просто як приголомшливу тенісистку. Я не навішую на неї ярлик суперниці. Чесно кажучи, я не вішаю цей ярлик ні на кого, крім Ешлі Барті. Сподіваюся, вона теж до нас повернеться одного разу", – сказала Осака.

Матч Світоліна - Осака відбудеться в п'ятницю, 22 березня. Орієнтовний початок поєдинку визначиться пізніше.

Напередодні Леся Цуренко успішно стартувала в Маямі, вигравши у Магди Лінетт. Раніше стало відомо, що в українки змінилася суперниця в другому колі.

Також Даяна Ястремська та Марта Костюк дізналися, з ким проведуть стартовий поєдинок.