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5 українських спортсменок потрапило до списку лідерок УП 100. Сила жінок

Сьогодні 11:21 131 0
5 українських спортсменок потрапило до списку лідерок УП 100. Сила жінок
#Марина Бех-Романчук, #Ярослава Магучіх, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Ольга Харлан

Джерело - Українська Правда.

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Леся Цуренко, легкоатлетки Ярослава Магучіх та Марина Бех-Романчук, а також фехтувальниця Ольга Харлан стали учасницями проєкту "УП 100. Сила жінок". 

Спортсменки увійшли до сотні жінок, які наближають перемогу щоденною працею, самопожертвою та турботою про наступні покоління українців. Учасниць проєкту оцінювали за внеском у перемогу та розбудову української державності, вплив на суспільно-політичні процеси, лідерство, доброчесність та відстоювання прав жінок.

З повним списком "УП 100. Сила жінок" можна ознайомитись тут. Зазначимо, що у формуванні списку лідеров взяв участь головний редактор сайту Чемпіон, а також футбольний коментатор Роман Бебех. 

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