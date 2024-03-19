Українка зіграє з колишньою росіянкою

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 33) у другому колі хардового турніру WTA 1000 у Маямі (США) зіграє з Дар'єю Севілл (Австралія, WTA 115).

Севілл у першому колі турніру в трьох сетах обіграла Чжан Шуай (Китай, WTA 711). Матч тривав 2 години та 34 хвилини.

Ястремська та Севілл раніше тричі зустрічалися. В усіх зустрічах українка зазнала поразок.

Miami Open - WTA 1000

Призовий фонд $8,770,480

Перше коло, 19 березня

Дар'я Севілл (Австралія) - Чжан Шуай (Китай) 6:4, 2:6, 6:4

Чинною чемпіонкою турніру є представниця Чехії Петра Квітова, яка зробила паузу в кар'єрі. Основна сітка турніру в Маямі триватиме з 19 до 31 березня.

Напередодні польська тенісистка Іга Швьонтек (1) здолала представницю Греції Марію Саккарі (9) у фіналі турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.