Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 33) у другому колі хардового турніру WTA 1000 у Маямі (США) зіграє з Дар'єю Севілл (Австралія, WTA 115).
Севілл у першому колі турніру в трьох сетах обіграла Чжан Шуай (Китай, WTA 711). Матч тривав 2 години та 34 хвилини.
Ястремська та Севілл раніше тричі зустрічалися. В усіх зустрічах українка зазнала поразок.
Дар'я Севілл (Австралія) - Чжан Шуай (Китай) 6:4, 2:6, 6:4
Чинною чемпіонкою турніру є представниця Чехії Петра Квітова, яка зробила паузу в кар'єрі. Основна сітка турніру в Маямі триватиме з 19 до 31 березня.
Напередодні польська тенісистка Іга Швьонтек (1) здолала представницю Греції Марію Саккарі (9) у фіналі турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.