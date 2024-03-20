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У Цуренко змінилась суперниця на турнірі у Маямі

Сьогодні 16:15 294 0
У Цуренко змінилась суперниця на турнірі у Маямі
Фото - Getty Images
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Стала відома суперниця Лесі Цуренко (40) у другому колі турніру в Маямі, США.

Українка у першому колі здобула перемогу над польською тенісисткою Магдою Лінетт (55) -  2:6, 6:1, 6:4 та мала зустрітися з Барборою Крейчиковою (21) з Чехії. Проте остання знялася зі змагань через хворобу.

Замість чеської спортсменки опоненткою Цуренко у другому раунді буде бельгійка Грет Міннен (79), яка поступилася у фіналі кваліфікації американці Клер Лю (116).

Матч відбудеться 21 березня. Початок не раніше 17:00 за київським часом.

Зазначимо, що з другого раунду змагань свої виступи розпочнуть ще 4 українки. Еліна Світоліна зустрінеться з переможцем пари Елізабетта Коччаретто - Наомі Осака, Даяна Ястремська проведе матч із Дар'єю Севілл. Марта Костюк зіграє з кимось із пари Сара Соррібес Тормо - Аранча Рус, а Ангеліна Калініна спробує свої сили в поєдинку проти Каролін Возняцкі.

Турнір у Маямі триватиме до 31 березня.

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