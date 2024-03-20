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Цуренко перемогла Лінетт на старті турніру в Маямі

Сьогодні 07:41 345 0
Цуренко перемогла Лінетт на старті турніру в Маямі
#Лінетт, #Леся Цуренко, #Miami Open

Джерело - Чемпіон.

Леся Цуренко (40) здобула перемогу над польською тенісисткою Магдою Лінетт (55) у матчі першого кола турніру в Маямі, США.

Зустріч тривала 2 години 25 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 6:1, 6:4 на користь українки. Цуренко жодного разу не подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та реалізувала 7 з 18 брейк-пойнтів.

У наступному колі українська тенісистка зустрінеться проти представниці Чехії Барбори Крейчикової (21). Зустріч відбудеться завтра, 21 березня, орієнтовний час поєдинку стане відомий пізніше.

Miami Open - WTA 1000
Маямі, США
Хард
Призовий фонд - $8,770,480
Перше коло, 19 березня

Леся Цуренко (Україна) - Магда Лінетт (Польща) 2:6, 6:1, 6:4

Зазначимо, що з другого раунду змагань свої виступи розпочнуть ще 4 українки. Еліна Світоліна зустрінеться з переможцем пари Елізабетта Коччаретто - Наомі Осака, Даяна Ястремська проведе матч із Дар'єю Севілл. Марта Костюк зіграє з кимось із пари Сара Соррібес Тормо - Аранча Рус, а Ангеліна Калініна спробує свої сили в поєдинку проти Каролін Возняцкі.

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