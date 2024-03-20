Визначилася перша суперниця Костюк на турнірі в Маямі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 26) у другому колі хардового турніру WTA 1000 у Маямі (США) зіграє проти Аранчі Рус (Нідерланди, WTA 57).

Рус у першому колі переграла Сару Соррібес-Тормо (Іспанія, WTA 52) за 1 годину та 43 хвилини.

Костюк та Рус раніше грали між собою двічі. Рахунок 1:1 в очних поєдинках. Востаннє дівчата зустрічалися у чвертьфіналі 80-тисячника в 2019 році у Валенсії (6:4, 3:6, 6:0 на користь українки).

Раніше Леся Цуренко успішно стартувала в Маямі, вигравши у Магди Лінетт.

Miami Open - WTA 1000

Маямі, США

Хард

Призовий фонд - $8,770,480

Перше коло, 20 березня

Сара Соррібес-Тормо (Іспанія) - Аранча Рус (Нідерланди) 0:6, 3:6